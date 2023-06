Niklas Kaul: "Um den Zehnkampf in Deutschland muss man sich keine Sorgen machen"

Europameister Niklas Kaul vom USC Mainz bestreitet am Wochenende seinen ersten Zehnkampf der Saison beim Meeting in Ratingen. Der neue Rekord von Leo Neugebauer spornt ihn an.

Der neue deutsche Zehnkampf-Rekord von Leo Neugebauer (22) gibt auch Europameister Niklas Kaul (25) vom USC Mainz Aufwind. Die 8836 Punkte des Aufsteigers machen "Mut", dass "man einen Zehnkampf wie aus einem Guss durchbringen kann, ohne einen Ausreißer nach unten. Das gibt es nicht so häufig", sagte Ex-Weltmeister Kaul.

Neugebauers unerwarteter Rekord

Dass Neugebauer in der Vorwoche den alten Rekord von Jürgen Hingsen geknackt hatte, "hat auch mich sehr überrascht", sagte Kaul. "Nach seinem ersten Zehnkampf Ende März war klar, dass er eine gute Punktzahl machen würde. Ich hatte vielleicht 8600 Punkte erwartet, aber nicht über 8800. Ganz stark. Das freut mich wirklich für ihn, ich kenne ihn ja schon lange. Und es ist schön, dass wir uns um den Zehnkampf in Deutschland erst einmal keine Sorgen machen müssen."

Olympia-Norm als Ziel

In Ratingen macht Kaul seinen ersten Zehnkampf seit seinem EM-Triumph von München und peilt dabei die Olympia-Norm von 8460 Punkten an. "Ich freue mich, dass ich endlich loslegen kann", sagte der Mainzer, der auf dem Weg zu Olympia in Paris bei der WM in Budapest (19. bis 27. August) für Furore sorgen will: "Im August zählt es, Budapest habe ich immer im Hinterkopf - die WM ist das große Saisonziel. Da muss ich in Topform sein."

Leistungsvermögen noch ungewiss

Was Kaul in Ratingen zu leisten vermag, ist nicht wirklich vorhersehbar, da der Weltmeister von 2019 in diesem Jahr keinen Zehnkampf bestritten hat und bei Wettkämpfen nur in Einzeldisziplinen an den Start gegangen ist. "Ich wollte in diesem Jahr mal neue Impulse setzen. Ich bin sehr froh, wie es bisher gelaufen ist", berichtete Kaul im Interview mit dem Fachmagazin "Leichtathletik". Besonders zufrieden sei er mit dem Diskuswurf und Weiten von 47, 48 und 49 Metern gewesen - seit 2019 sei er nicht mehr auf solche Ergebnisse gekommen. Deshalb hoffe er, bald die 50-Meter-Marke zu übertreffen: "Ich bin zuversichtlich, dass mir das in dieser Saison noch gelingt." Weit entfernt war er bei den Testwettkämpfen aber von seinen Bestleistungen im Speerwurf mit 79,05 Meter - 2023 waren es 66,06 Meter - oder den 2,11 Meter im Hochsprung (2,02 in diesem Jahr).

Studium beenden, dann voller Fokus auf Olympia

Noch wichtiger als die WM 2023 ist für Kaul der Start bei den Olympischen Spielen im kommenden Jahr, nachdem er bei den Tokio-Spielen 2021 verletzt aufgeben musste. Deshalb will der Lehramtsstudent für Physik und Sport seine Bachelorarbeit fertigstellen, um sich voll auf die Paris-Spiele vorbereiten zu können. "Man weiß ja auch nie, wie oft die Chance einer Olympia-Teilnahme noch kommt, ob ich beispielsweise 2028 in Los Angeles überhaupt noch dabei bin", betonte er.