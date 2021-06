Der Mainzer Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul liegt nach dem ersten Tag beim Meeting in Ratingen nur auf Rang acht, hat seine deutschen Konkurrenten im Kampf um die Olympia-Tickets aber gut im Blick.

Der 23 Jahre alte Mainzer sammelte am Samstag in fünf Disziplinen 4009 Punkte. Seine Stärken liegen in den Disziplinen am zweiten Tag. Die Führung übernahm der Frankfurter Andreas Bechmann mit 4370 Punkten vor Kai Kazmirek (LG Rhein-Wied/4304) und dem Ulmer Tim Nowak (4194). Das Trio dürfte es aber schwer haben, am Sonntag Kaul von einem Olympia-Platz zu verdrängen. Kaul müsste zittern, falls noch drei deutsche Zehnkämpfer den Tokio-Richtwert von 8350 Punkten übertreffen. In diesem Jahr ist dies noch keinem gelungen.

Kaul tritt auch am zweiten Tag an

"Der erste Tag war scheiße, das muss man offen so sagen", räumte Kaul ein. "Die Konkurrenz ist stark, darum werde ich morgen auf jeden Fall starten. Wenn es sich abzeichnet, dass es für mich mit der Olympia-Qualifikation reicht, werde ich auf die letzten beiden Disziplinen verzichten." Zuvor hatte er sich nicht festgelegt, ob er am zweiten Wettkampftag starten würde, da für ihn der Trainingscharakter im Hinblick auf Vordergrund stehe. Seine Bestleistung steht seit dem Gold-Coup von Doha bei 8691 Punkten.