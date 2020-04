Als aktueller Weltmeister hätte Zehnkämpfer Niklas Kaul zu den Medaillenkandidaten bei den Olympischen Spielen in Tokio gezählt. Im SWR-Interview erklärt der Saulheimer, warum er trotzdem froh ist, dass die Spiele verschoben wurden.

Die Nachricht von der Verschiebung der Olympischen Spiele von Tokio ins nächste Jahr löste bei Niklas Kaul gemischte Gefühle aus. Klar war da die Enttäuschung darüber, dass das große Ziel in diesem Jahr sich einfach in Luft auflöst. Aber mehr noch war es Erleichterung für den Zehnkämpfer vom USC Mainz. "Wir können ja nicht mehr richtig trainieren, die Sportanlagen sind geschlossen. Olympische Spiele ohne ein adäquates Training vorher machen keinen Sinn", kommentiert der Weltmeister die aktuelle Situation.

Dauer 0:15 min Niklas Kaul: "Olympia ist ohne Trainingsmöglichkeiten vorher sinnlos" Niklas Kaul: "Olympia ist ohne Trainingsmöglichkeiten vorher sinnlos"

Gerade ein Zehnkämpfer hat so viele verschiedene Disziplinen zu trainieren, da reicht es nicht, nur mit Joggen und ein wenig Krafttraining, sich auf Olympia vorzubereiten. Jetzt ist der Druck erstmal weg und der sogenannte "König der Athleten" hält sich nur noch fit für den Tag X, an dem der Normalbetrieb wieder starten kann.

Dauer 0:29 min Niklas Kaul: "Unsicherheit vor der Absage war schlimmer als die Absage selbst" Niklas Kaul: "Unsicherheit vor der Absage war schlimmer als die Absage selbst"

Keine mentale Krise

So eine Olympiaabsage kann den einen oder anderen Athleten in ein tiefes mentales Loch fallen lassen, nicht so Niklas Kaul: "Für mich war es vorher schwieriger, als ich nicht wusste, ob Olympia stattfindet, vielleicht nur ein paar Wochen oder Monate verschoben wird oder doch ganz abgesagt wird." Jetzt hat er sich mit der Situation abgefunden und wartet erstmal ab. Im Gegensatz zu manchen Vollprofis hat Niklas Kaul ja auch noch ein Studium, das ihn fordert. Die Ablenkung kann gerade in diesen Zeiten sehr wertvoll sein.

Planung auf Eis

Die sportliche Planung muss nun komplett neu geschrieben werden. Olympia im Sommer 2021. Der Countdown läuft im Prinzip schon, aber so richtig loslegen kann Kaul natürlich noch nicht. "Wir wissen ja noch nicht, wann wir wieder voll trainieren können und Trainingsstätten benutzen können. Planen kann man aktuell nichts", beschreibt Kaul die Fortsetzung der Hängepartie. Aber für eine gute Olympiavorbereitung würde es vermutlich auch reichen, wenn ab dem Spätsommer wieder normal trainiert werden kann.

Hoffen auf neue Chance

Einen großen Vorteil hat Niklas Kaul: Er ist noch jung und im nächsten Jahr vielleicht sogar noch ein wenig gereifter und stärker als er es in diesem Jahr gewesen wäre. Der Traum von der Olympiamedaille ist ja nicht vorbei, sondern um 365 Tage verlängert. Umso schöner wäre es dann, wenn er wahr werden würde.