Niklas Kaul ist bereit: Selbstbewusstsein, Gelassenheit und Fokussierung - das sind die Stärken der deutschen Olympiahoffnung aus Mainz, mit denen er in Tokio angreifen will.

Zehnkämpfer Niklas Kaul lässt sich den Muskelkater der letzten Trainingseinheiten nicht anmerken. Mit einem verschmitzten Lächeln erklärt er am Rande eines Wurf-Wettkampfes in Ingelheim, dass er froh ist, heute nur Zuschauer zu sein. Das Wurftraining im Freien sei noch ungewohnt, das Wetter recht kalt und die Trainingsbelastung der letzten Tage hoch. Lieber kein Risiko eingehen, vor dem großen Ziel Olympia. Und dennoch: "Es juckt ein bisschen", wenn er seiner Trainingskollegin Carolin Schäfer - ebenfalls Medaillenhoffnung für Tokio - beim Werfen zuschaut.

Corona-Training: "Man hockt ganz schön aufeinander"

Das Training findet in Corona-Zeiten isoliert und nur im engsten Kreis statt. Carolin Schäfer und Niklas Kaul als Duo Infernale. Zwei Trainingseinheiten am Tag, keine Ablenkung und kaum andere Kontakte. Das hat auch bei den beiden Medaillenhoffnungen für Tokio zu angespannten Phasen geführt.

"Wir waren über Weihnachten auch mal ganz froh, uns nicht zu sehen" Niklaus Kaul - Zehnkampf-Weltmeister

Für Extra-Stress im Training sorgen zusätzlich die Abstandsregeln. Man müsse ständig auf der Hut sein, alle Hygienevorgaben zu beachten. Es fällt schwer, sich bei der isolierten Trainingssituation wohl zu fühlen: "Das Drumherum fehlt natürlich." Für Kaul in solchen Zeiten aber nichts, was dauerhaft auf die Stimmung drückt: "Das gehört dazu. Wir mögen uns trotzdem und unsere Gruppe harmoniert schon sehr gut."

Körperliche Form so gut wie nie

Einen Vorteil hat die Trainingssituation in Lockdown-Zeiten dann doch: Keine Veranstaltungen, keine Sponsorentermine und auch die Uni findet nur online statt. Dadurch kann sich der 1,90 Meter große Mehrkämpfer ungestört dem Training und der Regeneration widmen. Der Medien-Hype (Sein Heimatort Saulheim wurde kurzzeitig in "Kaulheim" umbenannt) nach seinem Überraschungssieg bei den Weltmeisterschaften in Doha hat sich beruhigt, die Ellenbogen-Verletzung ist auskuriert.

Der 23-Jährige blickt selbstbewusst auf seine aktuelle Trainingsform: "Seit Herbst ist bei mir kein Training mehr ausgefallen." Seine sportliche Verfassung sei dadurch so gut wie nie. Trainieren, Essen, Trainieren, Schlafen. Jeden Tag. Die Arbeit hinter den Kulissen ist pure Schufterei. Auch von einer Quarantäne oder einer Corona-Infektion ist Kaul bisher verschont geblieben.

"Ich würde auch ungeimpft nach Tokio fliegen"

Eine solche Quarantäne-Anordnung oder gar eine Infektion wäre ein herber Rückschlag für einen Leistungssportler. Im schlimmsten Fall kann sie sogar das Karriereende bedeuten. Von einer Impf-Priorisierung hält Niklas Kaul aber nichts. Er möchte sich nur impfen lassen, wenn er keinem Risikopatienten einen Termin wegnimmt oder wenn er eine Impfung bekommt, die sonst im Müll landen würde. "Das wäre der größte Quatsch, sich nicht impfen zu lassen, wenn der Impfstoff sonst weggeworfen werden würde."

Impfangebot für Spitzensportler durch Bundesregierung

Ein rechtzeitiges Impfangebot wird Niklaus Kaul in jedem Fall bekommen. Die Bundesregierung sicherte kürzlich zu, dass allen impfbereiten Olympiateilnehmern ein rechtzeitiges Angebot gemacht werden soll. Die Olympiateilnahme würde für die deutsche Delegation damit zu keiner gesundheitlichen Gefährdung führen. Auch Kaul wünscht sich, dass alle Athleten, Betreuer und Funktionäre sichere Spiele erleben werden. Aus den Fehlern der bisherigen Wettkämpfe müsse man lernen. In Tokio fühlt sich Kaul aber gut aufgehoben.

"Ich vertraue denen, die diese Hygienekonzepte aufstellen sehr. Die werden das im Sinne der Athleten gut machen" Niklas Kaul - Zehnkampf-Weltmeister

"Am Ende trainieren wir, um Wettkämpfe zu machen"

Die Diskussionen um eine weitere Verschiebung oder Absage der Olympischen Spiele hat Kaul bestmöglich ignoriert. Solange es nicht feststeht, dass die Spiele nicht stattfinden, müsse man sich voll und ganz darauf fokussieren. Sonst fehlt einem als Leistungssportler jegliche Motivation.

"In meinem Kopf findet Olympia auf jeden Fall statt. Sonst quälst du dich nicht im Winter, wenn es kalt und dunkel ist" Niklas Kaul - Zehnkampf-Weltmeister

Niklaus Kaul ist es gewohnt, sich durchzubeißen. An zwei Tagen muss er zehn verschiedene Wettkämpfe absolvieren. Werfen, Springen und Laufen. Nicht umsonst werden die Zehnkämpfer als die Könige der Leichtathletik bezeichnet. Kauls Paradedisziplin ist der Speerwurf. Auch wenn er bisher noch keinen Wettkampf bestritten hat, nimmt er Anlauf. Und holt aus. Zum ganz großen Wurf in Tokio.