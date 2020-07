Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul aus Mainz ist in Baden-Baden mit dem Bambi in der Kategorie Sport ausgezeichnet worden. Der 21-jährige Student hatte bei der Leichtathletik-WM in Doha überraschend die Goldmedaille gewonnen.

Die Weltmeister Niklas Kaul aus Mainz und Florian Wellbrock sind an diesem Donnerstag, den 21. November in Baden-Baden mit dem Bambi in der Kategorie Sport ausgezeichnet worden. Der 21 Jahre alte Kaul hatte bei der Leichtathletik-WM in Katar sensationell im Zehnkampf triumphiert. "Die Leichtathletik ist mein liebstes Hobby", sagte Niklas Kaul. Den Erfolg verdanke er auch seinen Eltern, die seine Trainer sind: "Ohne meine Eltern wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin." Dauer 3:45 min Zehnkampf-Weltmeister Kaul erhält den Bambi Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul aus Mainz ist in Baden-Baden mit dem Bambi in der Kategorie Sport ausgezeichnet worden. Der 21-jährige Student hatte bei der Leichtathletik-WM in Doha überraschend die Goldmedaille gewonnen. Der Bambi in der Kategorie Sport wurde ihm von der vielfachen Weltmeisterin und zweifachen Olympiasiegerin Kristina Vogel überreicht. "Ich habe vorhin noch gesagt, aufgeregt bin ich nicht. Jetzt habe ich doch feuchte Hände. Ich glaube allen zu Danken, die da mitgewirkt haben, wäre zu viel. Deswegen möchte ich mich bei denen bedanken, die zu oft vergessen werden", erklärt Niklas Kaul in seiner Rede. "Die, die das ehrenamtlich machen, um den Kindern und Jugendlichen eine Bühne zu geben, wo sie ihren Wettkampfsport betreiben können, denen bin ich einfach wahnsinnig dankbar und möchte Ihnen diesen Preis widmen."