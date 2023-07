Mit Weltjahresbestleistung zur Weltmeisterschaft. Natürlich ist Para-Kugelstoßer Niko Kappel vom VfB Stuttgart wieder einmal Top-Favorit.

Zehn Sekunden reichen, um alles auszublenden. Und dann: "BÄM". Wenn Niko Kappel in den Ring steigt zählt nur noch die Kugel, dann müssen Kraft und Technik eins werden. Dazu der Kick des Wettkampfes, das ist die Mischung, bei der Niko Kappel explodiert. So wurde er 2016 Paralympics-Sieger und 2017 Weltmeister. Und so hat er in diesem Jahr mit 14,84 Metern Weltjahresbestleistung gestoßen.

"Das Ziel ist natürlich als Weltrekordhalter und Weltjahresbester den Titel zu gewinnen"

Natürlich fährt Kappel jetzt als Favorit zu den Para-Leichtathletik Weltmeisterschaften in Paris (8.-17. Juli). Mit diesem Druck kann und will der 28-Jährige aber umgehen. Er weiß und hat schon oft bewiesen, dass er das kann und dass er gerade in großen Wettkämpfen in der Lage ist, seine Bestleistung abzurufen.

Zehn Sekunden vor dem Stoß reichen, um alles um sich herum zu vergessen

Der Mann vom VfB Stuttgart ist in der Lage, sich in zehn Sekunden auf das wesentliche zu konzentrieren. Wenn er mit der Kugel in der Hand in den Ring tritt, denkt er nicht daran wie es wäre Weltmeister zu werden, er denkt nur an den perfekten Bewegungsablauf und versucht eins mit der Kugel zu werden.

"Das Wichtigste ist, das ich bei mir im Kugelstoßring bleibe und nicht darüber nachdenke, dass ich weit stoßen will. Ich bin nur in dem Moment, wo ich jetzt bin, ohne an die Zukunft zu denken und dann funktioniert es eigentlich."

Und wenn die Kugel seine Hand verlässt, weiß Niko Kappel sofort, ob es ein guter Stoß ist oder nicht - und auch Außenstehende bekommen es sofort mit. "Umso besser der Stoß war, umso lauter brülle ich und umso länger vor allem."

In Paris will Kappel also möglichst lange und laut brüllen. Die Form stimmt, er ist Favorit, die Vorfreude ist groß und das Ziel klar formuliert: "Das Ziel als Favorit, als Weltrekordhalter und als im Moment Weltjahresbester ist natürlich, den Titel zu gewinnen."