Der Welttag des Laufens und die Lust am Laufen!

Man kann es sofort tun: Turnschuhe an und los. Laufen, egal in welchem Tempo, bringt gute Laune und hält fit. Grund genug also, diesen Sport mit einem Tag des Laufens zu feiern.

Laufen macht glücklich, also worauf warten? Klar, am Anfang kostet es Überwindung, aber dann macht es richtig Spaß und trägt zu Gesundheit und Wohlbefinden bei. Eine, die diese Sportart lebt wie kaum eine andere, ist Sabrina Mockenhaupt, 45fache Deutsche Meisterin im - laienhaft ausgedrückt - Laufen. Dieser Sport nimmt einen großen Teil ihres Lebens ein und sie feiert ihn einfach, den Welttag des Laufens (Global Running Day) "Das Gefühl, wenn man es geschafft und was für sich getan hat, beflügelt mich noch heute und motiviert mich zum Training." Sabrina Mockenhaupt, die während ihrer aktiven Zeit für die LG Rhein-Wied startete und mittlerweile in Metzingen lebt, hat in ihrem Leben viele Erfolge mit dem Laufen gefeiert. Heute motiviert sie andere mit Büchern und unterhaltsamen Instagram-Videos. Ihre fröhliche Art ist ansteckend. Laufen für sich und andere Der Tag des Laufens wurde übrigens 2009 in den USA etabliert. 2016 wurde daraus der Global Running Day. Und heute, am 1. Juni 2022, zeigt zum ersten Mal ganz Lauf-Deutschland, wie groß die Bewegung mittlerweile ist. Und die Menschen laufen in diesem Jahr nicht nur zum Eigennutz. Wie auch Sabrina Mockenhaupt denken viele an die Menschen in der Ukraine, laufen aus Solidarität und spenden für die Aktion Deutschland hilft. Der richtige Einstieg: Lächeln statt Hecheln Wer nun zu den Laufschuhen greifen möchte, sollte ein paar Dinge beherzigen. Wichtig ist für Laufanfänger vor allem, dass sie auf sich selbst hören und es nicht übertreiben. Wer mit hochrotem Kopf nach Luft japsend durch den Wald hetzt, verliert schnell die Lust am Laufen. "Lächeln statt Hecheln" heißt deshalb die Glücksformel. Das richtige Lauftempo Wie man den richtigen Einstieg ins Laufen findet, kann man auch in unserem Sport erklärt Video "Richtig Joggen - So findest du dein richtiges Lauftempo" erfahren. Am Anfang braucht es also wirklich nicht viel: Laufschuhe, T-Shirt, Jogginghose und schon kann man von der Haustür aus loslaufen. Klar, Ärzte empfehlen, wer über 35 Jahre alt ist und lange keinen Sport getrieben hat, sollte sich zuerst noch beim Arzt checken lassen. Wer regelmäßig läuft lebt länger Aber einfach mal walken ist auch erlaubt, und schnell wird man Erfolgserlebnisse haben, da der Körper seine Leistungsfähigkeit anpasst. Am schönsten sind aber die Glücksgefühle, die mit dem Laufen kommen. Das verspricht einer, der es wissen muss: Dieter Baummann, der Olympiasieger über 5000 Meter und Lebensläufer. "Ich gehe auch nicht immer pfeifend in den Wald und lustig. Aber ich komme immer lustig zurück!" Der 1. Juni ist der Welttag des Laufens - ein guter Tag, um mit den Laufen anzufangen. Aber auch jeder andere Tag ist bestens geeignet, um seiner Gesundheit und sich selbst mit Laufen etwas Gutes zu tun.