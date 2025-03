Weitspringerin Mikaelle Assani nach Sehnenriss: "Gott ist an meiner Seite"

Es sind tragische Bilder bei der Leichtathletik Hallen-EM. Mit einem Sehnenriss wird Weitspringerin Mikaelle Assani im Rollstuhl aus der Halle gefahren. Im Gespräch mit SWR Sport gibt sie sich trotzdem zuversichtlich.

Für einen kurzen Moment wird es ganz still bei den Leichtathletik Hallen-Europameisterschaften im niederländischen Apeldoorn. Bei ihrem letzten Versuch im Weitsprung-Finale bricht die Karlsruherin Mikaelle Assani (SCL Heel Baden-Baden) zusammen und wird mit schmerzverzerrtem Gesicht in einem Rollstuhl aus der Halle gefahren. Ihre Mutter Georgette ist auf der Zuschauertribüne und muss unter Tränen beobachten, wie ihre Tochter zur Erstversorgung weggebracht wird. Lange ist nicht klar, wie schlimm die Verletzung ist. Fünf Tage später steht fest, dass Assani wegen einer schweren Sehnenverletzung operiert werden muss. Doch die 22-Jährige gibt sich kämpferisch.

Mikaelle Assani wird in Heidelberg operiert

"Bei mir wurde ein Riss und ein Teilriss von zwei Sehnen diagnostiziert, was eine Operation erfordert", teilt die Studentin auf ihrem Instagram-Kanal mit. Im Gespräch mit SWR Sport bestätigt Assani, dass sie in der ATOS Klinik in Heidelberg operiert wird. "Es fühlt sich trotz der Verletzung erstmal gut an, einen Plan zu haben und in guten Händen zu sein", zeigt sich Assani erleichtert. Trotzdem steht mit der OP hinter einer Freiluft-Saison mit den Weltmeisterschaften in Tokio ein großes Fragezeichen.

Social-Media-Beitrag auf Instagram von mika.ssn

Miakelle Assani blickt optimistisch nach vorne

Trotz des Rückschlags gibt sich die junge Athletin optimistisch: "Meine Familie, mein Trainer und das medizinische Team stehen hinter mir, das fühlt sich gut an." Direkt nach dem Unfall haben sich Freunde, Sponsoren und Fans mit unterstützenden Worten bei ihr gemeldet. "Das bedeutet mir wirklich sehr viel", bedankt sich Assani auf Instagram. Bereits während des Wettkampfes beobachtet ihre Teamkollegin Malaika Mihambo die tragische Szene, bevor sie zu Bronze springt. Im Interview verrät sie, dass sie Assani eine schnelle Genesung wünscht und in ihrem letzten Versuch auch für sie gesprungen ist.

Assanis Blick geht bereits nach vorne: "Jetzt ist es Zeit, meinem Körper die Ruhe und Erholung zu geben, die er braucht, damit wir dieses Kapitel zu einem großartigen machen können." Mit ihrem Trainer Udo Metzler hat sie seit vielen Jahren jemanden an ihrer Seite, dem sie vertraut. Obwohl sie über einen längeren Zeitraum Fußprobleme hatte, haben die beiden einen Weg gefunden, weiter Wettkämpfe und Trainingseinheiten zu bestreiten und die Schmerzen in den Griff zu bekommen. Diese Fähigkeiten werden auch nach der OP wieder gefragt sein.

"Ein neues Kapitel in meinem Leben"

Bisher ist die Weitspringerin von schlimmeren Verletzungen verschont geblieben. "Das ist meine erste größere Verletzung und markiert den Beginn eines neuen Kapitels in diesem Buch namens Leben", beschreibt Assani ihre Lage auf Social Media. Die Entwicklungen der vergangenen Jahre gehen bei ihr immer steil bergauf. Vom Jugendtalent entwickelt sich Assani innerhalb weniger Jahre zur Weltspitze.

Bereits zweimal schrammt sie knapp an einer internationalen Medaille vorbei. Bei den Hallen-Weltmeisterschaften und den Europameisterschaften im vergangenen Jahr springt Assani auf den vierten Platz. Danach nimmt sie zum ersten Mal an den Olympischen Spielen teil.

Die Karlsruher Frohnatur möchte sich trotz der Verletzung nicht ihren Optimismus nehmen lassen. Mittelfristig träumt sie von Medaillen und einer Weite über sieben Metern. Diese Ziele sind mit der Verletzung ein wenig aufgeschoben, aber wer Assani kennt weiß, sie sind sicher nicht aufgehoben.