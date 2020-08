per Mail teilen

Wenn Malaika Mihambo bei den Deutschen Meisterschaften im Weitsprung zur Titelverteidigung antritt, dann ist das ein kleiner Schritt zum großen Ziel: Olympia 2020+1.

Malaika Mihambo strahlt. Entspannt. Und das obwohl sie nach einem unangekündigten Dopingtest spät dran ist. Angesprochen auf die letzten Monate sprudelt es fast aus ihr heraus. Ihre "Pausenfüller" in der Corona-Zwangspause waren zahlreich. "Ich bin stolz darauf, dass ich so viele Dinge ausprobiert habe", erzählt sie. Von veganer Ernährung über verschiedene Schlafrythmen bis hin zum Segelfliegen, es war einiges dabei. "Beim Segelfliegen mit all den Schrauben braucht man auf jeden Fall einen flugfesten Magen", sagt sie und lacht. Sie hat es gut überstanden!

"Projekt Carl Lewis" erstmal auf Eis gelegt

Ganz nebenbei hat die Weitsprung-Weltmeisterin für sich ein neues und viel beachtetes Trainer-Kapitel aufgeschlagen. Die Zusammenarbeit mit Leichtathletik- Legende Carl Lewis war nicht nur wegen der sportlichen Ambitionen geplant. Mihambo hat für sich viele Gemeinsamkeiten entdeckt: die vegane Ernährung, das Interesse für Politik oder auch das Klavierspielen. "Da passt der Austausch auf vielen Ebenen", fasst die 26-Jährige zusammen.

Einem ersten persönlichen Treffen und Training in den USA kam bekanntermaßen Corona dazwischen. Ihr Anker in Deutschland ist jetzt Uli Knapp.

Klare Ansage: Rekordweiten sind nicht drin!

Der Bundestrainer war von Anfang an Teil der USA-Pläne: "Ziel war sowieso, dass man das eng miteinander abstimmt, dass man den Weg gemeinsam geht." Interkontinental geht aber gerade nicht. Macht aber scheinbar gar nichts, denn auf Uli Knapp angesprochen, kommt Mihambo ins Schwärmen: "Uns beide verbindet auch die Musik. Uli ist ein toller Mensch, ...., wir haben gute Gespräche, es macht sehr viel Spaß". Dass "Uli" dabei neben ihr sitzt, stört nicht. Und wie zur Bestätigung nickt der Saarländer. Die Chemie zwischen den beiden scheint zu stimmen.

Sportlich gibt es klare Ansagen vom Fachmann. Rekordweiten gibt es in Braunschweig nicht. Nach einer Rückenverletzung im Frühjahr verordnet Knapp sozusagen "Schonkost" für den Körper: ein kürzer Anlauf heißt weniger Tempo und das heißt für die Deutschen Meisterschaften keine Rekordweite. "So um die 6,60 Meter sind möglich", schätzt Knapp. Mihambos persönlicher Rekord bei vollem Anlauf und vollem Tempo liegt bei 7,30 Meter. "Sie hatte ja auch fast nur zwei Monate Training, da sollte man den Körper nicht zu sehr belasten", begründet der Bundestrainer die Planung.

Ganzheitlich gut!

Wenn man Malaika Mihambo mit ihrem Trainer Uli Knapp vor diesen Deutschen Meisterschaften zusammen erlebt, ist das "Projekt Carl Lewis" ziemlich weit weg. Aber das ist eine andere Geschichte. Im Hier und Jetzt sorgt Knapp dafür, dass sich sein Weitsprung-Star wohl fühlt. Wie gut, dass er fast mal Profimusiker geworden wäre: "Sie ist die bessere Sängerin, aber ich bin vielleicht der bessere Musiker", sagt er, fügt grinsend ein "noch" hinzu und erzählt, dass Mihambo am Klavier "schwer am Aufholen" sei. Der Ehrgeiz am Klavier als Ausgleich zur Weitsprunggrube. Ein erfolgsversprechendes und ganzheitliches Projekt auf dem Weg zu Olympia 2020+1.