Malaika Mihambo wartet weiter auf einen Erfolg bei einer Hallen-EM. Die 29-Jährige verpasste bei den Europameisterschaften in Istanbul eine Medaille.

Malaika Mihambo hob hilflos die Arme und schüttelte enttäuscht den Kopf. Statt des ersehnten ersten großen Titels unter dem Hallendach blieb der Weitsprung-Königin am Ende in Istanbul nur Blech. Bei der EM kam die Olympiasiegerin und Weltmeisterin überhaupt nicht mit ihrem Anlauf zurecht, mehr als 6,83 Meter und Platz vier gab es beim Sieg der Britin Jazmin Sawyers nicht zu holen. "Der Wettkampf war sehr stark. Ich hatte keinen Sprung dabei, bei dem ich perfekt getroffen habe", sagte Mihambo: "Dann wird es schwierig mitzuhalten."

Britin siegt mit Weltjahresbestleistung - Mihambo hadert

Mihambo fabrizierte gleich drei ungültige Versuche, immer wieder suchte sie Hilfe bei Trainer Ulli Knapp. Mit ihren 6,83 Meter im vierten Versuch übernahm die 29-Jährige zwar zwischenzeitlich die Führung - doch die Konkurrenz schlug knallhart zurück. Im fünften Durchgang wurde Mihambo dann schließlich durchgereicht. Gold sicherte sich überraschend die Britin Jazmin Sawyers mit der Weltjahresbestleistung von sieben Metern. Silber ging in einem engen Wettkampf an die Italienerin Larissa Iapichino (6,97 Meter) vor der serbischen Freiluft-Europameisterin Ivana Vuleta (6,91 Meter).

Somit muss Mihambo auf ihre Siegpremiere in der Halle weiter warten, konnte am Ende ihrem vierten Platz auch etwas Gutes abgewinnen. Auch wenn es "schade ist, dass es nicht für eine Medaille gereicht hat", sagte sie, "macht es einem bewusst, dass man nichts geschenkt bekommt." Bei Freiluft-Wettkämpfen triumphierte die 29-Jährige bereits bei Olympia, WM und EM. In diesem Jahr war es ihr bei der Jahresplanung möglich, sich gezielt auf die Titelkämpfe in der Halle vorzubereiten. Jahres-Höhepunkt der Leichtathleten sind die Weltmeisterschaften im August in Budapest. Dort will Mihambo den dritten WM-Sieg nacheinander bejubeln.

Titel von Hanna Klein einziger Sieg für DLV

Hauchdünn verpasste der Ulmer Manuel Eitel als Vierter im Siebenkampf mit persönlicher Bestleistung von 6.047 Punkten die erste Medaille eines Deutschen seit 2015. 32 Punkte fehlten auf das Podest. Weltmeister und Weltrekordler Kevin Mayer aus Frankreich holte sich den Titel mit 6.348 Punkten. Damit beendete der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) die Wettkämpfe in der Türkei mit einem Titel durch 3.000-Meter-Läuferin Hanna Klein aus Tübingen und insgesamt vier Medaillen.