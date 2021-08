Es ist der Luxus der anderen Art: Malaika Mihambo hat sich für ihren Olympiasieg im Weitsprung mit drei freien Tagen belohnt.

Luxus ist bekanntermaßen relativ. Malaika Mihambos Luxus war es, nach der Rückkehr aus Tokio einfach mal drei Tage frei zu machen. Ein verlängertes Wochenende, rauskommen, genießen, Natur, Ruhe und Familie. "Das reicht eigentlich schon, um mich glücklich zu machen", sagt die 27-Jährige, sieht total erholt aus und sagt wie zur Bestätigung: "Mehr brauche ich erstmal nicht!"

Raus aus dem Rummel, ran an den Esstisch

In den Empfangsjubel am Frankfurter Flughafen war Mihambo nur kurz eingetaucht. Schön war es, ja, aber noch schöner war es dann, am Esstisch ihrer Mutter: "Einfach mal wieder zusammen Abend zu essen, sich mal wieder in den Armen zu liegen und reden zu können", fasst die Olympiasiegerin die Besonderheit des Augenblicks zusammen. Natürlich war auch daheim bei Mutter und Tochter Olympia Gesprächsthema.

Die Reiserückkehrerin, die erzählt, was unterwegs so alles los war. Olympiagold war los! Für Tochter Mihambo war die Reise nach Tokio und zurück aber so viel mehr, das wird klar, wenn sie den Olympiasieg einordnet. Für sie ist es viel mehr, als eine goldene Medaille und der Rummel danach: "Diese innere Reise, die dazu geführt hat, dass man an dem Tag, an dem Punkt ist wo man steht und diese Leistung erreichen kann, weil man eben physisch und mental in der Lage dazu ist." Wenn sie das sagt, glänzen ihre Augen. Warum? "Weil es das ist, was diese Medaille so besonders macht. "

Zurück im Rummel mit vollem Tank

Wenn man Malaika Mihambo so sieht, dann wirken drei Tage Urlaub wie bei anderen zig freie Wochen. Entspannt sieht sie aus und trotz Zeitverschiebung gar nicht müde. "Heute Morgen bin ich mit guter Laune und viel Energie aufgewacht", sagt sie strahlend. Und das ist auch gut so. Denn jetzt geht es erst richtig los. Mit mit jedem Titel ist das Rampenlicht für die einst so schüchtern wirkende Athletin heller geworden. Es warten Interviews, Empfänge und Fernsehauftritte. "Es ist ja auch schön, dass man sich diese Ehre erarbeitet hat, so feierlich begrüßt zu werden, also nehme ich das mit und freue mich drauf!".

Aber dabei bleibt sich Malaika Mihambo auch als Olympiasiegerin treu. Ein "Luxusgirl" der ganz anderen Art. Eben Eine, die entscheidet, was sie wann macht und warum. Eine Genießerin des Moments.