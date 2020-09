per Mail teilen

Speerwurf-Star Johannes Vetter hat seine traumhafte Woche mit einer weiteren Weltklasse-Leistung abgeschlossen. Malaika Mohambo springt auf Platz zwei.

Speerwurf-Star Johannes Vetter überragt auch beim ISTAF alle anderen und krönte eine Traumsaison wie im Märchen. Weitsprung-Queen Malaika Mihambo gelang dies nicht ganz. Berlin (SID) Nach einer traumhaften Woche ließ sich Johannes Vetter ausgepumpt auf den Hintern fallen, ehe er sich die Deutschland-Fahne umwarf und den Applaus der Menge genoss. Die Ehrenrunde vor 3.500 Fans im Berliner Olympiastadion entschädigte den Wunder-Werfer für die Plackerei der letzten Zeit: Beim ISTAF schleuderte er den Speer zur dritten Weltklasse-Leistung in sieben Tagen - und doch muss der Weltrekord noch warten.

"Wahnsinn! Ich glaube, nach dem Wurf letzte Woche habe ich mir die Sieger-Runde hier nochmal verdient", sagte Vetter nach seinen 87,26 Meter in Berlin, die ihm völlig ungefährdet seinen vierten Sieg bei dem so prestigeträchtigen Meeting bescherten. Es ist der Schlusspunkt eines rauschhaften Ritts.

Vetter ist weiter auf Weltrekord-Jagd

Am Sonntag vor einer Woche war dem Offenburger im polnischen Chorzow mit 97,76 Meter die zweitbeste Weite der Geschichte gelungen. Nur zwei Tage später warf er in Dessau 86,17 Meter. Im Moment hat der 27-Jährige keine Konkurrenz. In der Hauptstadt verwies Vetter bei seinem vierten ISTAF-Erfolg Andrian Mardare aus Moldau (82,61 m) und den Polen Marcin Krukowski (82,31 m) auf die Plätze.

Den Weltrekord des Tschechen Jan Zelezny vom 25. Mai 1996 (98,48 Meter) verpasste der Weltmeister von 2017 jedoch. Nach einer Auszeit von vier bis sechs Wochen widmet sich Vetter nun der Vorbereitung auf die kommende Saison, die ihren Höhepunkt in den Olympischen Sommerspiele in Tokio (23. Juli bis 8. August 2021) finden soll.

Mihambo springt auf Platz zwei

Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo konnte derweil ihre überragende Leistung vom vergangenen Dienstag aus Dessau, als sie mit 7,03 Meter eine neue Weltjahresbestleistung aufgelegt hatte, nicht bestätigen. Sie kam in Berlin mit 6,77 Meter auf Rang zwei und musste der WM-Zweiten Maryna Bech-Romantschuk aus der Ukraine (6,87 Meter) den Vortritt lassen. "Ich hatte heute ein bisschen Schwierigkeiten, in den Wettkampf reinzukommen und bin deshalb mit der Weite sehr zufrieden", sagte Mihambo der ARD.

Für sie geht eine Saison zuende, die sie sich ganz anders vorgestellt hatte. Eigentlich wollte sie beim neunmaligen Olympiasieger Carl Lewis in den USA trainieren und dann selbst Gold bei den Sommerspielen in Tokio anpeilen. Nach der coronabedingten Verschiebung der Spiele auf 2021 verkürzte Mihambo ihren Anlauf von 20 auf 16 Schritte und bestimmte zuletzt dennoch die Konkurrenz.

Holzdeppe schied als zehnter aus

Vor allem die Stabhochspringer erwischten keinen guten Tag. Während der WM-Vierte Bo Kanda Lita Baehre bei übersprungenen 5,57 Meter angeschlagen zurückzog und Fünfter wurde, schied Raphael Holzdeppe aus Zweibrücken mit nur 5,42 Meter als Zehnter aus. Den Sieg holte sich der schwedische Weltrekordhalter und Europameister Armand Duplantis mit 5,91 Meter. Zum Ende sorgte Sprint-Shootingstar Deniz Almas (Wolfsburg) als Zweiter über 100 Meter (10,25 Sekunden) noch einmal für Jubel auf den Rängen.