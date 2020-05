Malaika Mihambo meldet sich zurück aus der Winterpause: Die Weitsprung-Weltmeisterin ist am Freitag in Karlsruhe erstmals nach ihrem Gold-Coup wieder am Start.

Malaika Mihambo hat all die Galas, TV-Auftritte und spektakulären Fotoshootings in den vergangenen Wochen in vollen Zügen genossen - doch jetzt meldet sich die Weitsprung-Weltmeisterin aus der Winterpause zurück. "Ich freue mich sehr auf die anstehenden Wettkämpfe", sagte Deutschlands Sportlerin des Jahres dem SID.

Sprinten statt Springen

117 Tage nach ihrem Gold-Coup von Doha fliegt Mihambo aber noch nicht wieder durch die Luft, in Karlsruhe stehen am Freitag (ab 20.15 Uhr) erst einmal die 60 Meter auf dem Programm. Auch im Sprint gehört die 25-Jährige von der LG Kurpfalz zur nationalen Spitze. Mihambo hatte wiederholt erklärt, dass auch ein Staffel-Start bei den Olympischen Spielen in Tokio sie reizen könnte. Ihre Bestzeit über 60 Meter steht bei 7,34 Sekunden. Sich bei ihrem ersten sportlichen Auftritt einfach nur ein bisschen von den Fans feiern lassen, ist dabei unvorstellbar für Mihambo: Die Athletin von der LG Kurpfalz verspricht Vollgas. "Ich muss schauen, ob es jetzt schon klappt oder vielleicht in den nächsten Wochen - aber mein Minimalziel ist eine Bestleistung", sagte Mihambo, die im Weitsprung erstmals beim Hallen-ISTAF in Berlin (14. Februar) abheben will: "Im Vorjahr bin ich 7,34 Sekunden gelaufen und ich hoffe natürlich, dass das schneller geht."

Mihambo wird mittlerweile als "glamouröses Covergirl" angekündigt

Auf dem Weg zum erhofften Olympia-Gold in Tokio hatte Mihambo eigentlich einen Doppelstart bei der Hallen-WM in China eingeplant, doch die für den März angesetzten Titelkämpfe in Nanjing wurden vom Weltverband wegen des grassierenden Coronavirus' abgesagt. "Die Entscheidung ist hinsichtlich der Gesundheit der Athleten und Betreuer das einzig Richtige", sagte sie. Richtig viel Zeit zum Erholen hatte Mihambo nicht nach ihrem Durchbruch zum Superstar der deutschen Leichtathletik in Katar, zudem war die 25-Jährige ein gern gesehener Gast auf Roten Teppichen und in Fernseh-Shows, zuletzt wurde sie bei einem Shooting in Los Angeles für ihren Ausrüster in Szene gesetzt. Das Meeting in Dortmund nächste Woche hat sie deshalb bereits als das "glamouröse Covergirl" angekündigt.

Studium der Umweltchemie, Grundschulunterricht und Klavier-Kompositionen

Eine Rolle, in der sich Mihambo durchaus wohlfühlt. "Mir machen solche Veranstaltungen viel Spaß, sie sind sehr abwechslungsreich", sagte sie: "Mir gefällt es auch, sich etwas Schickes anzuziehen und sich zu zeigen." Die tägliche Schinderei habe darunter aber nicht gelitten, versichert Mihambo. "Das Training ist und bleibt an erster Stelle - alles andere wird drumherum gelegt", sagte Mihambo, die zuletzt auch einen Masterstudiengang (Umweltchemie) begonnen hat, eine Kindergruppe an ihrer alten Grundschule unterrichtet und ein eigenes Klavierstück komponiert.

Noch hat sich Mihambo von ihrer Gold-Prämie (60.000 Dollar/54.500 Euro) keinen Wunsch erfüllt, für ihre Klavier-Leidenschaft spielt sie aber mit dem Gedanken, etwas Geld in die Hand zu nehmen. "Ich habe überlegt, da ich derzeit auf einem E-Piano spiele, ob ich mir ein akustisches Klavier kaufe. Das hat einen viel besseren Anschlag, man kann viel mehr Gefühl transportieren, sich einfach besser ausdrücken - und man kann es auch über Kopfhörer spielen", sagte Mihambo und fügte mit einem Lächeln hinzu: "Das ist auch gut für die Nachbarn." Ärgern will Mihambo jetzt vor allem wieder die Konkurrenz - auf der Bahn und in der Weitsprunggrube.