Speerwurf-Ass Johannes Vetter setzt die Serie der 90-Meter-Würfe in Dessau fort. Weitsprung-Weltmeisterin Mihambo siegt, kommt aber noch nicht über sieben Meter.

Weltklasse-Speerwerfer Johannes Vetter hat die Serie seiner großen Würfe fortgesetzt. Beim Leichtathletik-Meeting "Anhalt 2021" am Freitag in Dessau ließ der 27-jährige Offenburger den Konkurrenten mit 93,20 Meter keine Chance. Zuvor hatte er 91,86 Meter vorgelegt. Es war bereits der vierte Wettkampf hintereinander, bei dem er die 90-Meter-Marke übertraf. Zweiter wurde der Mainzer Julian Weber mit 84,51 Meter.

Topform vor Olympischen Spielen

Zwei Tage zuvor hatte Vetter in Ostrava sogar exakt einen Meter weiter geworfen. "Ich hätte nicht erwartet, dass es noch mal so weit gegangen ist", sagte Vetter. "Es ist bisher ein gutes Jahr." Während der Offenburger drei Monate vor den Olympischen Spiele in Tokio schon in Topform ist, ist Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo noch steigerungsfähig.

Mihambo: "Hat noch nicht alles gestimmt"

Mit 6,68 Metern gelang der 27-Jährigen von der LG Kurpfalz vor rund 300 Zuschauern zwar der dritte Erfolg nach 2019 und 2020, nicht aber, bei ihrem ersten Freiluft-Wettkampf über sieben Meter zu fliegen. "Es war ein ganz guter Einstieg, aber es hat noch nicht alles gestimmt", sagte sie. Zweite wurde Lucie Kienast (Halle) mit 6,51 Meter vor der Weißrussin Nastassia Mironchik-Iwanow (6,48 Meter).

Härtetest für Gesa Krause

Über 800 Meter erreichte die deutsche Meisterin Christina Hering aus München in 2:01,66 Minuten hinter der Französin Renelle Lamote (2:01,66) den zweiten Platz. Hindernis-Europameisterin Gesa Kraus (Trier), für die es ein Tempohärtetest war, wurde in 2:05,76 Minuten Achte.