Spitzensport und Grundschullehramt: Für Marie-Laurence Jungfleisch ist das eine Traum-Kombination. Die mehrfache deutsche Meisterin im Hochsprung schafft es, beides unter einen Hut zu bekommen - auch, wenn das nicht immer einfach ist.

Hier geht es nicht um Kondition und Kraft, um Höhe und Weite: Im Klassenzimmer der 3a in der Lerchenrain-Grundschule Stuttgart steht Marie-Laurence Jungfleisch ganz vorne an der Tafel und fordert 22 Kinder dazu auf, ein Bild zu beschreiben. In der Doppelstunde Deutsch soll kreatives Schreiben geübt werden.

"Manchmal bin ich immer noch ein bisschen nervös"

Das Thema für die Schreibübung: "Ein toller Herbsttag". Praktikantin Jungfleisch braucht sich keine Sorgen machen, Schülerinnen und Schüler melden sich zahlreich, sind topmotiviert und legen los: "schön", "spannend", "fröhlich", "lustig", "wunderbar". Diese Adjektive passen nicht nur zu einem tollen Herbsttag, sondern auch zu ihrem Praktikum an der Grundschule. "Es macht mir wahnsinnig viel Spaß, hier zu unterrichten. Es ist wirklich mein Ding, Kinder kennenzulernen und Unterricht zu geben. Manchmal bin ich immer noch etwas nervös, aber ich weiß, dass ich es kann und dann werde ich wieder lockerer."

Leidenschaft für den Sport und den Deutschunterricht

Ganz entspannt ist auch die Atmosphäre im Klassenzimmer - die Praktikantin, die sonst für den VfB Stuttgart aktiv ist, und Lehrerin Annalena Lutz haben sich die Arbeit perfekt aufgeteilt. Dass eine Leistungssportlerin also nicht nur Sport, sondern auch Deutsch-Stunden erfolgreich mitgestalten kann, war ihr sofort klar, sagt Lutz. Marie-Laurence Jungfleisch sei von Anfang an eine Unterstützung gewesen. Sie habe sofort gewusst, was zu tun ist, habe gesehen, welches der Kinder braucht Hilfe. "Sie war vom ersten Tag an präsent. Und in der Grundschule ist es eigentlich egal, was man unterrichtet, man muss es mit Herz machen. Und ihre Leidenschaft aus dem Sport zeigt sie auch im Deutschunterricht."

Die Perfektionistin

Dass Marie-Laurence Jungfleisch eine erfolgreiche Hochspringerin ist, mehrfache Deutsche Meisterin und Bronzemedaillen-Gewinnerin bei der Europameisterschaft in Berlin, dass sie bei Olympischen Spielen dabei war und ihr Sprünge über die magische Zwei-Meter-Marke gelungen sind - das ist gar kein Thema bei den Drittklässlern. Auch nicht bei Perfektionistin Jungfleisch, die auch an der Lerchenrain-Grundschule ehrgeizig und fleißig an alles ran geht. Schulbeginn morgens um 8 Uhr, an manchen Tagen ist auch nachmittags noch Unterricht oder Schul-AG, außerdem noch Elternabende oder Ausflüge, dazu noch gründliche Stundenvorbereitung.

Verzicht auf Regenerationszeiten

Erst abends wird an fünf Tagen in der Woche 2 Stunden im Olympia-Stützpunkt trainiert. Sechs Wochen Praktikum in der Schule sind aufwendig, anstrengend und Trainer Tamás Kiss, der sie schon seit vielen Jahren betreut, freut sich schon auf "normale" Uni-Zeiten an der PH Ludwigsburg. Marie-Laurence hätte jetzt viel weniger Regenerationszeit, sei schön etwas erschöpft. Aber als physisch sehr begabte und technisch saubere, zuverlässige Hochspringerin müsse sie natürlich auch an den Kopf denken, diese Berufswahl sei richtig für sie, so Kiss.

Grundschullehrerin als zweites Standbein

Warum tut sie sich das an? Als gelernte Erzieherin hat Jungfleisch schon reichlich Erfahrung mit Kindern. Ddoch erstens wollte sie nach der vierjährigen Ausbildung von 2009 bis 2013 mit dem Leistungssport weitermachen und zweitens seien neue Herausforderungen und schwierige Situationen immer reizvoll, ein weiteres Standbein als Grundschullehrerin sei ein Ziel für die Zukunft, das richtig Spaß macht.

Ziel: Tokio 2021 und selbstbewusste Kinder

Die sportlichen Ziele der 30-jährigen Studentin (und Stabsunteroffizierin bei der Bundeswehr) ganz klar: sie möchte bei Olympischen Spielen in Tokio gut abschneiden, bei der Europameisterschaft in München wieder eine Medaille holen und gern wieder über die magischen zwei Meter springen.

Die Ziele als Lehrerin weiß sie jetzt schon genau. Schließlich hat Marie-Laurence damals in Freiburg die Schule gewechselt, weil eine Lehrerin sie als gemobbte Schülerin nicht ernst nahm. "Das hat mich schon ein bisschen geprägt. Wenn ich eines Tages mal mit dem Studium fertig bin und unterrichte, dann will ich, dass die Kinder auf mich zugehen, wenn sie Probleme haben. Dann versuche ich es in der Klasse zu thematisieren. Ich will, dass Grundschulkinder selbstbewusst sind, aber auch dass sie Kinder bleiben und spielerisch lernen können."

"Frau Jungfleisch ist eine coole Lehrerin"

Die Doppelstunde über den "tollen Herbsttag" als Puzzlespiel mit kleben, malen, schreiben und vorlesen hat den Kindern richtig Spaß gemacht, die Schüler sind sich einig: "Sie ist gut im Deutsch-Unterricht, weil sie coole Sachen macht, die nicht so langweilig sind", lobt ein Schüler und "Ich mag sie sehr viel, die ist immer so nett zu uns", ergänzt eine Schülerin und: "Mein größter Wunsch ist, dass Frau Jungfleisch oft bei uns ist, sie ist so eine coole Lehrerin".