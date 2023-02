Vor der Hallen-EM hat sich Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo zur Teilnahme russischer Athletinnen und Athleten an den Olympischen Spielen 2024 geäußert. Sportlich läuft es beim ISTAF gut für sie.

Weitspringerin Malaika Mihambo hält die Diskussion um den Ausschluss russischer Athletinnen und Athleten wegen der russischen Invasion in die Ukraine grundsätzlich für sinnvoll: "Es ist ein richtiges Zeichen, dass man den Ausschluss verschiedener Länder in Erwägung zieht, wenn es die äußeren Umstände rechtfertigen", sagte Mihambo am Rande des ISTAF in Berlin.

Sport wird "für andere Zwecke instrumentalisiert"

"Natürlich ist es für die Athleten sehr schwer, weil ein Athletenleben sehr kurz ist und jeder Athlet den Wunsch hat, bei den höchsten Meisterschaften teilzunehmen", weiß Mihambo und ergänzt: "Für die individuellen Athleten tut es mir leid, aber gerade der Sport hat eine unheimlich große Bühne, die für andere Zwecke instrumentalisiert und ausgenutzt werden kann. Daher finde ich es richtig, die Bühne für solche Autokraten einzuschränken."

Mihambo siegt beim ISTAF

Rein sportlich sicherte sich Mihambo beim ISTAF am Freitag mit 6,81 Meter den Sieg. Vor knapp zwei Wochen war Mihambo mit 6,83 Meter in Düsseldorf in die Weitsprung-Saison gestartet. Vor 11.850 Zuschauern setzte sich Mihambo in der Mercedes-Benz Arena direkt im ersten Versuch mit 6,72 Meter an die Spitze. Nach vier ungültigen Versuchen verbesserte sich die 29-Jährige im letzten Versuch noch einmal.

Ob Mihambo nach der Hallen-DM in Dortmund (18./19. Februar) noch bei der Hallen-EM in Istanbul (2. bis 5. März) startet, ließ sie bislang offen. Im Vorfeld des ISTAF hatte die 29-Jährige jedoch gesagt, dass eine Teilnahme "wahrscheinlich" sei. Es sei ein Titel, den sie "bisher nicht gewonnen" habe.