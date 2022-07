Malaika Mihambo: Sie hebt nur beim Springen ab

Immer schneller, immer höher, immer weiter: Weitspringerin Malaika Mihambo. Die Heidelbergerin ist die Beste auf der Welt in ihrer Disziplin. Und sie hat noch weitere Ziele und Medaillen im Kopf.

Gerade mal ein paar Stunden ist Malaika Mihambo zurück aus den USA. Und schon steht sie der Presse Rede und Antwort. Der Fokus liegt auf dem nächsten Wettkampf: die Europameisterschaften in München (15. bis 21. August). Im Interview mit SWR Sport erzählt die 28-Jährige von ihrer, wie sie es nennt, "vorfreudigen Anspannung".

Die großen Erfolge der Malaika Mihambo

Mihambo hat viel erreicht: Sie ist Olympiasiegerin von Tokio, zum zweiten Mal in Folge Weltmeisterin und sie ist Europameisterin. Was soll da noch kommen? Einiges! Neben ihrem Studium der Umweltwissenschaften, der Freude am Musizieren und Spanisch lernen will sie vor allem eins: weiter springen.

Der geerdete Mensch Malaika Mihambo

Trotz der vielen Medaillen und Auszeichnungen hebt Mihambo nur bei ihren Sprüngen ab. Als Mensch ist sie auf dem Boden geblieben und sagt, sie wolle gar kein Star sein. An die vielen Kameras um sich herum hat sie sich aber mittlerweile gewöhnt.

"Ein Star muss ich nicht sein, dafür mache ich es nicht. Ich mache diesen Sport aus Leidenschaft."

Die hohen Erwartungen an Malaika Mihambo

Hohe Erwartungen an sich selbst sind das eine. Das Andere: Auch von außen lastet ein großer Erwartungsdruck auf Malaika Mihambo. Bei der WM in Oregon war es neben Mihambos Gold-Medaille nur die 4x100-Meter-Staffel der Frauen, die eine Medaille für den Deutschen Leichtathletik-Verband holen konnte: Bronze. Eine enttäuschende und alarmierende Bilanz für den DLV. "Man muss schon klar sagen, dass der deutschen Leichtathletik aktuell international der Anschluss fehlt", sagt Mihambo.

Die sportliche Zukunft der Malaika Mihambo

Anders sieht es bei Mihambo aus, denn sie ist das Maß aller Dinge. Bei den vergangenen Europameisterschaften 2018 in Berlin war es am Ende Gold für Malaika Mihambo. Mit diesen positiven Erinnerungen will sie in gut zwei Wochen in München an den Start gehen und wieder beweisen, was sie zu leisten im Stande ist.

"Es ist noch deutlich mehr drin als 7,12 Meter."

Die Ziele für die nahe Zukunft sind klar: Mitte August starten die Leichtathletik-Europameisterschaften in München und dort will Mihambo wieder angreifen: "Ich habe vor, ganz vieles ähnlich zu machen, versuche einfach einen guten Wettkampf zu machen, Spaß zu haben, locker zu sein und hoffe, dass ich dort nochmal mehr meine Leistung zeigen kann. Es ist noch deutlich mehr drin als 7,12 Meter." Und wenn man jemandem glauben kann, dass da noch mehr geht, dann ihr: der besten Weitspringerin der Welt.