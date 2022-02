Mission Titelverteidigung: Mihambo nimmt Anlauf für den Highlight-Sommer

Malaika Mihambo hat die Saison-Höhepunkte im Sommer schon fest im Blick. Vorher will der Weitsprung-Star aus Heidelberg noch den Titel bei der Hallen-DM in Leipzig abstauben.

Malaika Mihambo hat die Titeljagd schon fest ins Visier genommen. Weltmeisterschaft in den USA, Heim-EM in München - für die Highlights im Sommer will Deutschlands Weitsprung-Star alle Kräfte sammeln. Und auf dem Weg dahin noch zu einem letzten Erfolg in der Halle fliegen. Die Vorgabe für die deutschen Meisterschaften am Wochenende in Leipzig ist dabei klar: Die Hallensaison gut abschließen, die 60 m noch einmal sprinten und, na klar, "den Titel holen im Weitsprung", kündigte die Olympiasiegerin an.

Mihambo hofft auf fünften Titel in Folge

Die Vorzeichen für den fünften Erfolg in Serie bei den nationalen Meisterschaften stehen dabei mehr als gut. Nach einem anstrengenden Corona-Sommer und dem kräftezehrenden Gold-Triumph in Tokio startete Deutschlands Sportlerin des Jahres mit 6,66 m beim ISTAF in Berlin in die Saison. Zwei Wochen später folgte die Weltjahresbestleistung in Düsseldorf mit 6,96 m. An der 28-Jährigen gibt es derzeit kaum ein Vorbeikommen, das sieht auch der frühere Leichtathletik-Superstar Carl Lewis so. Der neunmalige Olympiasieger ist überzeugt davon, dass Mihambo die Weitsprung-Szene in den nächsten Jahren dominieren kann: "Sie hat ein unglaubliches Talent und es gibt niemanden, der ihr aktuell sehr gefährlich werden könnte", sagte der US-Amerikaner der Bild am Sonntag.

Mihambos Hallen-Bestleistung liegt bei 7,07 Meter

Dafür muss aber auch am Sonntag wieder alles passen. Auch in Düsseldorf hatte sie kaum das Absprungbrett getroffen, ehe der letzte Versuch dann doch nach Plan lief. "Da sieht man, was möglich ist, wenn ich den Anlauf richtig durchziehe", hatte Mihambo nach ihrem Triumph festgestellt. Möglich wäre dann auch in Leipzig ihre Hallen-Bestleistung von 7,07 m. Zuvor geht sie neben Gina Lückenkemper und Tatjana Pinto am Samstag noch über die 60 m an den Start, "für meine Schnelligkeit", erklärte Mihambo.

Viele bekannte Gesicher fehlen bei Deutscher Hallen-Meisterschaft

Nach dem Wochenende richtet sich ihr Fokus dann voll auf den Sommer, bei der WM in Eugene (15. bis 24. Juli) und der EM in München (15. bis 21. August) tritt sie als Titelverteidigerin an. In der Halle wird Mihambo keine Wettkämpfe mehr bestreiten, auf die WM in Belgrad (18. bis 20. März) verzichtet sie. Die Teilnahme an der DM lässt sich Mihambo jedoch nicht nehmen, zahlreiche andere bekannte Gesichter sind allerdings nicht am Start. Deutschlands Topläuferinnen Konstanze Klosterhalfen und Gesa Felicitas Krause verzichten, Kugelstoß-Serienmeister David Storl konzentriert sich bereits auf den Sommer und Sprinterin Alexandra Burghardt will es nach ihrem Silber-Erfolg als Bob-Anschieberin in Peking langsam angehen lassen. "Es steht so viel an dieses Jahr", sagte Mihambo: "Da möchte ich Kräfte sparen." Und sich vorher noch einen Titel schnappen.