Malaika Mihambo: "meine Ziele liegen außerhalb des Sports"

Was ein Jahr für Malaika Mihambo. Die Weitspringerin von der LG Kurpfalz gewann Gold bei der WM und Silber bei der stimmungsvollen EM in München. Gegenüber SWR-Sport lässt sie ihr Jahr Revue passieren

Malaika Mihambo ist die beste Weitspringerin der Welt. Das hat sie 2022 wieder eindrucksvoll bewiesen. Bei der WM in Eugene gewann sie als einzige Athletin des Deutschen Leichtathletik Verbandes (DLV) eine Goldmedaille. Bei der anschließenden Heim-EM in München kämpfte sie sich zu Silber. Wir werden nie erfahren, ob es ohne ihre vorherige Corona-Erkrankung eine goldene Medaille geworden wäre. "Das Niveau war außergewöhnlich gut. Leider hatte ich mit Long-Covid zu tun und konnte nicht das zeigen, was ich sonst hätte zeigen können", sagte Mihambo zu SWR-Sport.

Nicht nur den Freunden der Leichtathletik dürfte mittlerweile bekannt sein, dass die Weltklasse-Weitspringerin von der LG Kurpfalz nicht mit den herkömmlichen Maßstäben zu bewerten ist. Titel und Weiten, das ist ja alles gut und schön aber der 28-Jährigen geht es vielmehr darum, "mich als Mensch weiter zu entwickeln. Ich will selbst wachsen, mich weiter zu entwickeln."

Am kommenden Sonntag findet in Baden-Baden die Preisverleihung "Sportler des Jahres" statt. Die letzten drei Male, fiel die Wahl bei den Frauen auf die beste Weitspringerin der Welt. Und auch dieses Mal stehen ihre Aktien wieder hoch im Kurs. Aufmerksame Leser wissen an dieser Stelle, dass Malaika Mihambo sich zwar ehrlich über ein viertes Mal freuen, aber nicht ihr weiteres Lebensglück davon abhängig machen würde: "Ich freue mich natürlich, dass diese Chance im Raum steht, aber ich weiß auch, dass ich nichts dran ändern kann."

Das neue Jahr beginnt für sie mit einer Herausforderung, gewissermaßen vor der eigenen Haustür - dem "Indoor-Meeting" in Karlsruhe (27. Januar 2023). Malaika Mihambo bevorzugt "hochrangige Meetings", bei denen sie richtig gefordert wird und die Zuschauer richtig Stimmung machen. Eben so wie in Karlsruhe, wo sie das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden kann: "Das um die Ecke vor der Haustür zu haben, dass ist natürlich ein Luxus, den ich sehr zu schätzen weiß."

Malaika Mihambo ist eine Ausnahmeerscheinung: im Sport und weit darüber hinaus. Gut zu wissen, für alle Freunde der Leichtathletik, dass sie noch mindestens bis zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris, sehr weit springen möchte.