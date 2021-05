Weitsprung-Ass Malaika Mihambo bleibt cool - auch wenn schon vier Konkurrentinnen in diesem Jahr über sieben Meter gesprungen sind. Die Weltmeisterin legt jetzt erst einmal im Sprint los.

7,14 Meter, 7,08 Meter, 7,01 Meter, 7,00 Meter. Bei diesen Zahlen könnte Malaika Mihambo durchaus nervös werden, schließlich haben bereits vier Weitspringerinnen so früh in der Olympia-Saison schon die magische 7-Meter-Marke geknackt. Doch die Weltmeisterin bleibt ganz cool. Nichts Ungewöhnliches in Olympiajahren, sagte Mihambo dem Sportinformationsdienst (SID): "Letztendlich ist es aber entscheidend, diese Form bis zum Sommer halten zu können oder zu verbessern."

Start in die Saison am Samstag in Pliezhausen

Und genau das ist Mihambos Plan: Die Form immer weiter zu verbessern - um dann in Tokio, wenn es darauf ankommt, topfit zu sein für den ganz großen Sprung zu Gold. Dafür will die 27-Jährige aus Heidelberg jetzt erst einmal noch schneller werden. Um dann noch weiter springen zu können, als sie es bei der WM 2019 in Doha mit 7,30 Meter gezeigt hat. Ihr Saisoneinstieg am Samstag in Pliezhausen (Kreis Reutlingen) im Sprint über 150 Meter ist dabei ein wichtiger Test, es kribbelt schon. "Nach einem Jahr Verzögerung geht es jetzt endlich richtig los", sagte Mihambo, die bei Olympia auch in der Sprintstaffel laufen will: "Ich freue mich sehr."

Imago IMAGO / Beautiful Sports

Olympia im Blick - ohne Druck

Mihambos ganz großer Tag soll der 3. August werden, wenn in Tokio das Weitsprung-Finale steigt. EM-Gold holte sie sich 2018 in Berlin, ein Jahr später der Coup bei der Weltmeisterschaft in Doha - nun soll natürlich der Sprung auf den Olymp gelingen. Auch wenn Mihambo das öffentlich nie so sagen würde, die gesteigerte Erwartungshaltung lässt sie nicht an sich heran.

"In Tokio und auf dem Weg dahin will ich natürlich mein Bestes geben und mich weiterentwickeln. Und das nicht nur als Sportlerin, sondern auch als Mensch. Den Druck von außen blende ich aus, denn diese Gedanken sind auf jeden Fall nicht hilfreich." Malaika Mihambo - Sportlerin des Jahres

Erster Weitsprung-Wettkampf am 21. Mai

Am 21. Mai in Dessau segelt dann auch Mihambo erstmals in die Weitsprunggrube und gibt eine Antwort auf die 7-Meter-Sprünge von Tara Davis, Chantel Malone, Daria Klischina und Kendell Williams. "Die Konkurrenz ist auf jeden Fall da. Doch wie man so schön sagt: Konkurrenz belebt das Geschäft", sagte sie: "Deshalb freue ich mich schon, an den Start gehen zu können, um mich auch selbst in meiner besten Form präsentieren zu können."

Mihambo noch nicht geimpft

Um trotz der Corona-Pandemie ohne große Sorgen ihre Topform abrufen zu können, hofft Mihambo auch auf eine schnelle Impfung gegen das Virus. Im Gegensatz zu Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul, Hindernis-Läuferin Gesa Felicitas Krause oder Speerwerfer Johannes Vetter wartet sie noch auf ihren ersten Piks. "Nein, ich bin noch nicht geimpft", sagte Mihambo, nachdem in dieser Woche die Impfkampagne des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) angelaufen ist: "Es ist wichtig, dass die Impfungen zeitnah erfolgen, sodass wir mit einem sicheren Gefühl an Wettkämpfen teilnehmen können."