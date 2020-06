per Mail teilen

Immer schneller, immer weiter - Malaika Mihambo. Mit 25 Jahren ist sie in der Weltspitze angekommen. Doch das ist ihr noch nicht genug.

Malaika Mihambo ist immer mit einem Lächeln unterwegs. Die Überfliegerin aus der Kurpfalz ist aktuell die weltbeste Weitspringerin. Eine Frau mit Ziel: "Zentimeter für Zentimeter nach vorne kämpfen. Und dann offen zu sein, sich selbst keine Grenzen zu stecken. Und sich vielleicht selbst überraschen zu können, wie weit es noch gehen kann", sagt die 25-Jährige.

Bei den Finals in Berlin geht Mihambo im letzten Versuch volles Risiko - und startet zum Traumflug. 7,16 Meter. Neuer persönlicher Rekord. Neue Weltjahresbestleistung. So wird sie auch bei der WM im Herbst in Doha kaum zu schlagen sein. "Ich freue mich einfach tierisch drauf, dass man jetzt noch ein paar Wochen zum trainieren und ein paar hochklassige Wettkämpfe hat, um sich mit der Konkurrenz zu messen", zeigt sich Mihambo nach ihrem Meister-Sprung hungrig.

Malaika Mihambo ist in Oftersheim bei Heidelberg zuhause. Der Vater stammt aus Sansibar, die Mutter aus der Nähe von Mannheim. Beim TSV Oftersheim hat vor 15 Jahren alles begonnen. Ihrer Heimat ist sie bis heute treu geblieben: "Ich finde es einfach schön, hier zu sein, aber auch zu wissen, dass es noch etwas anderes gibt. Und diese Balance zwischen Rückzug und Öffentlichkeit, das ist die Kunst."

Schritt für Schritt an die Weltspitze

Seit 15 Jahren Seite an Seite sind Malaika und ihr Trainer Ralf Weber. Gemeinsam haben die beiden die Weitsprung-Welt für sich erobert, und das mit viel Arbeit. 2016 wird Malaika Mihambo im Auestadion in Kassel zum ersten Mal Deutsche Meisterin. 2018 folgt im Olympiastadion Berlin der erste EM-Titel, Malaika Mihambo wird zum Star mit Bodenhaftung. Daheim in Oftersheim steigt die große Party für die Athletin, die einfach immer weiter springt: 2019 macht sie die ersten Sprünge über sieben Meter - Weltspitze.

Mihambo gibt sich selbstbewusst: "Dass ich die Weite erreichen kann, das war klar. Das war nur eine Frage der Zeit. Und jetzt ist es eben wieder offen, wohin es noch gehen kann."

Mihambos Grenzerfahrungen in Indien

Vergangenes Jahr nach der EM flog Mihambo nach Indien, ganz alleine, nur mit ihrem Rucksack. Grenzerfahrungen - den Horizont erweitern, denn der Sport allein ist ihr zu wenig. Malaika studiert Umweltwissenschaften und gründet soziale Projekte: "Es ist schön, neue Dinge zu lernen und auch in Kontakt mit anderen Menschen zu kommen. Und in neuen Situationen in einem anderen Land andere Kulturen kennen zu lernen."

Jetzt hat sich die Weitspringerin auch noch dem Sprint verschrieben. In Berlin wird Malaika Mihambo Dritte über die 100 Meter. Die WM-Norm hat sie also bereits geschafft.

Fehlt nur noch die Nominierung: "Sprint, da hast Du einen Lauf. Du musst in dem Moment, für die Sekunden, alles geben. Und das ist sehr spannend und abwechslungsreich." Malaika heißt auf Arabisch "Engel". Und vielleicht fliegt dieser "Engel der Lüfte" demnächst in Doha sogar noch zum WM-Gold.