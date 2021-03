Malaika Mihambo verpasst bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Polen ihr erstes Hallen-Gold. Fünf Monate vor Olympia hat Deutschlands Sportlerin des Jahres noch große Probleme mit ihrem Anlauf.

Malaika Mihambo schüttelte den Frust über ihr verpasstes Hallen-Gold so schnell ab wie den Sand von ihren Beinen. "Es war ein Schritt in die richtige Richtung", bilanzierte Deutschlands Sportlerin des Jahres nach ihrer Silbermedaille bei der EM in Polen.

Mihambo bleibt optimistisch

Klar, ein Sieben-Meter-Sprung gelang der Weitsprung-Weltmeisterin nicht, und den Titel gab sie im letzten Versuch noch her, aber: "Ich bin sehr zuversichtlich", sagte Mihambo. Die Ausnahme-Athletin der deutschen Leichtathletik wusste jedoch auch: Sollte sie in fünf Monaten bei den Olympischen Spielen in Tokio ihren Gold-Traum verwirklichen wollen, muss sie dringend ihre Probleme im Anlauf in den Griff bekommen.

Den gesamten Wettkampf in Torun sprang Mihambo ohne Brett, davon profitierte letztlich Maryna Beck-Romantschuk. Die ukrainische Vizeweltmeisterin übertrumpfte Mihambos 6,88 Meter noch um vier Zentimeter (6,92).

"Noch nicht da, wo ich 2019 war"

"Ich bin, was den Anlauf betrifft, noch nicht da, wo ich 2019 war", sagte Mihambo. Wegen Rückenproblemen hatte die Athletin der LG Kurpfalz ihren Anlauf im Vorjahr von 20 auf 16 Schritte umgestellt, in diesem Winter setzte sie wieder auf die längere Variante - mit mäßigem Erfolg. "Das Anlaufgefühl", räumte Mihambo ein, "ist noch nicht dasselbe wie vor zwei Jahren."

Gleichwohl war das Leistungspotenzial der 27-Jährigen (Bestleistung: 7,30 Meter) unübersehbar. Silber, ihr erstes Edelmetall bei internationalen Meisterschaften unter dem Hallendach, stimmte die Weltmeisterin von Doha 2019 daher versöhnlich. Die Hallensaison sei auch ohne Sieben-Meter-Sprung "nötig und wichtig gewesen", sagte Mihambo und sah in ihrer Niederlage auch einen Ansporn: "Ich bin hungrig geblieben nach der Hallensaison, da sie nicht so optimal lief. Vielleicht ist für Olympia die beste Voraussetzung, dass ich heiß auf mehr bin."