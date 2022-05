Malaika Mihambo: Nach Pliezhausen ist vor WM und EM

Locker, leichtfüßig und erfolgreich ist Olympiasiegerin Malaika Mihambo im schwäbischen Pliezhausen in die Freiluftsaison gestartet. In ein Jahr, in dem mit WM und EM gleich zwei Höhepunkte warten.

Als Malaika Mihambo nach ihrem Start in die Freiluftsaison schon längst die Spikes ausgezogen hatte und von Fans umringt Autogramme gab, stand ihr Trainer Uli Knapp etwas abseits und strahlte. "Ich fahre absolut glücklich nach Hause", verriet der Pfälzer im Gespräch mit SWR Sport. In einem Leichtathletik-Jahr mit WM in Eugene (USA) im Juli und anschließender EM in München im August dürften die Leichathletik-Fans das gerne hören!

Mihambo-Trainer Uli Knapp: "Das macht mich sehr zuversichtlich"

"Ich bin absolut zufrieden", sagte Knapp, der mit Mihambo gerade erst aus einem zwölftägigen, intensiven Trainingslager in der Türkei zurück gekommen war. "Da erwartet man normalerweise, dass man ein bisschen im Keller ist, aber sie ist eigentlich auf dem besten Niveau in den letzten zwei Jahren!“

Ganz nebenbei verbesserte Mihambo in Pliezhausen den elf Jahre alten Stadionrekord im 80-Meter-Sprint von Marion Wagner (USC Mainz) um acht Hundertstelsekunden auf nun 9,35 Sekunden. Die Leichtigkeit ihrer Läufe beeindruckte. Auch den Bundestrainer, denn auch die Lockerheit war Trainingsinhalt: "Das macht mich sehr zuversichtlich, weil wir gerade an den Elementen, die sie jetzt gezeigt hat, viel gearbeitet haben: am Kniehub, an der Armführung und eben an der Lockerheit, aber auch an spezieller Sprintkraft", zählt Knapp auf und unterstreicht noch einmal seine Zufriedenheit: "Das hat sie alles mit Bravour umgesetzt!"

Malaika Mihambo: "Der Druck ist weg!"

Die Lockerheit im Lauf spiegelt sich auch im Gespräch danach wider. Gegenüber SWR Sport spricht die Olympiasiegerin ganz entspannt über die Saison voller Höhepunkte. Bei WM und EM startet sie als Titelverteidigerin: "Das ist eigentlich ohne Druck, weil ich eben schon alles gewonnen habe." Das hält die 28-jährige Oftersheimerin aber nicht davon ab, klare Ziele zu formulieren: "Ich sehe das auch als Chance, die Titel zu verteidigen. Darauf freue ich mich." Spaß, Ehrgeiz und Leidenschaft sind definitiv immer noch da.

Konzentration auf den Weitsprung - keine Sprintexperimente

Die krummen Strecken von Pliezhausen (80 und 150m) waren gut zum Einstieg. Zu sehen, dass die Schnelligkeit zurück ist: "Das hat mir in den letzten eineinhalb Jahren so ein bisschen gefehlt. Da bin ich froh, dass das jetzt wieder nach oben geht!". Nicht aber um parallel im Sprint zu starten, das stellt Mihambo klar.

Es ist diese andere Lockerheit, die Malaika Mihambo ausstrahlt. Neben den sportlichen Erfolgen auch ein Resultat der Zusammenarbeit mit Uli Knapp. Der Pfälzer ist auch in diesem Jahr wieder mit der Olympiasiegerin unterwegs. Als Bundestrainer, als Mentor und auch als Freund. "Ich bin froh, mit Uli einen so feinfühligen Menschen an meiner Seite zu haben", brachte es Mihambo im SWR-Interview auf den Punkt.

Hartes Training in der Türkei statt Rucksackreise durch Indien

Skilanglauf und Schneeschuhwandern im Allgäu und dann ein Trainingslager im türkischen Belek: so hat Mihambo die Grundlagen in der Vorbereitung gelegt. Belek war für sie das erste Trainingslager seit fünf Jahren. Vor ein paar Jahren war sie zur Saisonvorbereitung mal mit Rucksack und Laufschuhen in Indien unterwegs. Weil Uli Knapp als Bundestrainer aber mit dem Deutschen Leichtathletik Verband (DLV) Ende April in die Türkei flog, jettete Mihambo mit. "Das hat jetzt mit den Reisen, wie ich sie mag, nicht viel zu tun, aber es ist schön, mal in der Sonne zu sein", ordnet sie es für sich ein. "Aber Trainingslager ist ja auch wie arbeiten, in einem neuen Büro halt!“ Zwölf Tage mit 17 Einheiten. Harte Arbeit, die sich auszahlen soll.

"Alles was jetzt kommt ist Zugabe, ich versuche einfach mein Bestes zu geben", sagt Mihambo und grinst angriffslustig zu Uli Knapp herüber. Pliezhausen war ziemlich sicher nicht der letzte Wettkampf, nach dessen Ende er "absolut glücklich" nach Hause fährt!