Verletzungssorgen bei Malaika Mihambo: WM-Start wohl nicht in Gefahr

Malaika Mihambo ist wieder Deutsche Meisterin im Weitsprung, doch eine Verletzung beendete ihren Auftritt bei den Deutschen Meisterschaften vorzeitig.

Malaika Mihambo von der LG Kurpfalz hat sich zum siebten Mal den Titel der deutschen Weitsprung-Meisterin gesichert, aber eine Verletzung bereitet ihr Sorgen. Die Olympiasiegerin und zweimalige Weltmeisterin setzte sich am Sonntag in Kassel mit 6,93 Metern zum sechsten Mal in Folge durch. Sie musste den Wettkampf aber vorzeitig abbrechen, weil sie sich am hinteren linken Oberschenkel verletzt hatte.

WM-Teilnahme von Mihambo wohl nicht gefährdet

Mihambos Teilnahme an den Weltmeisterschaften in Budapest (19. bis 27. August) ist nach Angaben des Deutschen Leichtathletik-Verbandes aber offenbar nicht akut gefährdet. Wie der DLV mitteilte, wurde bei einer Ultraschalluntersuchung "kein Riss" festgestellt, die erste Diagnose lautet Verhärtung. Mihambo werde aber in den nächsten Tagen beobachtet.

Malaika Mihambo sieht in den verbleibenden sechs Wochen bis zur WM genug Zeit, um ihre bei den deutschen Meisterschaften erlittene Oberschenkelverletzung auszukurieren. "Die Gedanken gehen schon ganz schnell in die Richtung. Aber es ist noch viel Zeit und es ist keine super schlimme Verletzung. Von daher: Es ist okay, es wird", sagte die Weitsprung-Olympiasiegerin am Sonntagabend in Kassel. Die Weltmeisterin humpelte nach ihrem siebten DM-Titel und starken 6,93 m über das Gelände des Auestadions, ihr linker Oberschenkel war bandagiert.

Mihambo will sich aber unter der Woche einer MRT-Untersuchung unterziehen. Wie der Weg zu den Weltmeisterschaften, wo Mihambo ihren dritten WM-Titel in Folge feiern möchte, aussieht, ist nun jedoch unklar. "Wir müssen absolut auf Sicht fahren. Wir werden auf keinen Fall in eine verfrühte Belastung gehen", bekräftigte Mihambos Trainer Uli Knapp, der trotz des unglücklichen Endes des Wettkampfs einige positive Aspekte in Kassel beobachten konnte. So machte Mihambos Anlauf in den ersten drei Sprüngen einen sehr guten Eindruck.

Mihambo springt zu deutscher Jahresbestweite

Gleich in ihrem ersten Versuch segelte Mihambo auf eine deutsche Jahresbestweite. Die gebürtige Heidelbergerin bestätigte mit einem weiteren Sprung auf 6,93 Meter ihre gute Form, ehe sie vorzeitig aufhören musste. Die deutsche Nummer eins siegte vor der 20 Jahre alten Mikaelle Assani (Baden-Baden), die nach 6,50 Metern landete. Maryse Luzolo vom Königsteiner LV wurde mit 6,47 Metern Dritte.

Malaika Mihambo war nur als Dritte der deutschen Bestenliste in den Wettkampf gegangen, hielt ihre Rivalinnen aber auf Distanz. Assani war in diesem Jahr schon 6,91 Meter gesprungen und freut sich jetzt auf die Junioren-WM. Mihambo strebt bei den Weltmeisterschaften im August in Budapest den dritten WM-Titel nacheinander an. Dies gelang vor ihr nur der US-amerikanischen Rekordweltmeisterin Brittney Reese (2009, 2011, 2013).