Zum dritten Mal nacheinander hat Welt- und Europameisterin Malaika Mihambo den deutschen Meistertitel gewonnen. Der 26-Jährigen reichte eine solide Leistung für den Sieg.

Malaika Mihambo genügte bei der Leichtathletik-DM in Braunschweig ein Satz auf 6,71 Meter für ihren insgesamt vierten nationalen Titel. Die 26-Jährige sprang bei den "Geistermeisterschaften" wegen Verletzungsproblemen nur aus verkürztem Anlauf (16 statt 20 Schritte) und ließ der Konkurrenz trotzdem keine Chance. "Es ist ein sehr wichtiger Titel, es ist ein positives Zeichen, ein Hoffnungsschimmer", beurteilte Mihambo ihren Sieg.

Hinter Mihambo kam Maryse Luzolo (Königsteiner LV) mit 6,40 Meter auf Platz zwei vor Merle Homeier (LG Göttingen), die 6,34 Meter erreichte.

Fokus liegt auf Olympischen Spielen 2021

Es war Mihambos erster Auftritt in ihrer Paradedisziplin in dieser Saison - vier ihrer sechs Sprünge hätten zum Titel gereicht. Mihambo, die zukünftig bei der Leichtathletik-Legende Carl Lewis in den USA trainieren will, absolviert in diesem Jahr nur wenige Wettkämpfe. Deutschlands Sportlerin des Jahres plant bisher, noch beim ISTAF in Berlin (13. September) im Weitsprung anzutreten.

Der Fokus der Europameisterin liegt ganz auf den Olympischen Spielen in Tokio im nächsten Jahr. Dort will Mihambo zur Not auch wieder in einem leeren Stadion um Gold kämpfen. "Für uns Sportler ist es wichtig, dass wir uns präsentieren und uns miteinander messen können. Von daher hoffe ich einfach, dass die Olympischen Spiele stattfinden. Wenn es Geisterspiele sein sollten, dann eben so", hatte sie vor der DM gesagt.