Malaika Mihambo springt zum nächsten Meistertitel

Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo hat zum fünften Mal in Serie den deutschen Hallen-Titel gewonnen und kann mit Rückenwind in den Highlight-Sommer starten.

Bei den nationalen Leichtathletik-Meisterschaften in Leipzig siegte die Weltmeisterin von der LG Kurpfalz mit 6,81 Metern. Damit kam Mihambo nicht ganz an ihre Weltjahresbestleistung von 6,96 Metern heran, die sie am vorigen Sonntag in Düsseldorf gesprungen war. Zweite wurde wie im Vorjahr Merle Homeier aus Göttingen, diesmal mit 6,66 Metern. "Es war ein guter Wettkampf, der Anlauf war schon viel stabiler", sagte Mihambo nach ihrem nächsten Meistertitel. Trotzdem habe noch nicht alles "im Detail gepasst".

Keine Hallenwettkämpfe mehr in dieser Saison

Mihambo wird ihre Hallensaison nun beenden und nicht mehr an den Weltmeisterschaften in drei Wochen in Belgrad teilnehmen. Die 28-Jährige von der LG Kurpfalz konzentriert sich ab jetzt auf die Freiluftsaison mit den Weltmeisterschaften in Eugene in den USA Mitte Juli und den Europameisterschaften einen Monat später in München.

Auch Heinle siegt im Weitsprung

Die spannende Weitsprung-Konkurrenz der Männer entschied der EM-Zweite Fabian Heinle mit dem letzten Sprung auf 7,64 Meter für sich. Drei Jahre nach seinem ersten nationalen Hallentitel sprang der Leichtathlet aus Stuttgart zwei Zentimeter weiter als U20-Europameister Oliver Koletzko aus Wiesbaden.

Otchere, Kessler und Wessolly holen weitere Titel in den Südwesten

Im Stabhochsprung der Frauen ging der Titel an Jacqueline Otchere von der MTG Mannheim. Die 25-Jährige siegte mit einer übersprungenen Höhe von 4,30 Metern vor Anjuli Knäsche (Kiel) und Chiara Sistermann (Gräfelfing).

Bei den Läuferinnen und Läufern gab es zwei weitere Hallentitel: Christoph Kessler aus Karlsruhe gewann die 800 Meter der Männer in 1:47,46 Minuten vor Karl Bebendorf (Dresden) und Marc Reuther (Frankfurt am Main).

Über die 200 Meter der Frauen sprintete Jessica-Bianca Wessolly (MTG Mannheim) in 23,23 Sekunden zu ihrem zweiten Deutschen Hallentitel. Laura Müller (Saarbrücken, 23,34) und Lilly Kaden (Dortmund, 23,67) kamen auf die Plätze zwei und drei.