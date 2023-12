Nach verpasster WM: Mihambo feiert Comeback in Dortmund

Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo feiert ihr Comeback nach auskurierter Muskelverletzung am 20. Januar beim Hallen-Meeting in Dortmund.

Dies teilten die Organisatoren am Sonntag mit. Die 29-Jährige von der LG Kurpfalz hatte sich im vergangenen Sommer bei der DM verletzt und in der Folge ihren WM-Titel in Budapest nicht verteidigen können. "An Dortmund habe ich beste Erinnerungen und freue mich jetzt schon", sagte Mihambo, die im Ruhrgebiet dreimal deutsche Hallen-Meisterin geworden ist.

Wettkämpfe bis zu den Olympischen Spielen

Bei ihrem Auftritt in Dortmund trifft Deutschlands zweimalige Sportlerin des Jahres unter anderem auf die ukrainische Topspringerin Maryna Bech-Romantschuk, 2019 hinter Mihambo Vize-Weltmeisterin. Wie ausgiebig Mihambo die Hallen-Saison bestreitet, ist noch offen. Die DM findet am 17. und 18. Februar in Leipzig statt, ein Start bei der Hallen-WM in Glasgow (1. bis 3. März) ist im Hinblick auf Olympia in Paris (26. Juli bis 11. August) eher fraglich.