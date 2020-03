Der Gutenberg-Marathon in Mainz findet in diesem Jahr nicht statt, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Das hat die Stadt Mainz bekanntgegeben.

Der Marathon in Mainz findet seit dem Jahr 2000 immer am zweiten Sonntag im Mai statt, hätte also in diesem Jahr die 21. Auflage erlebt.

"Die Entscheidung ist den Organisatoren nicht leicht gefallen und wurde mit Blick auf die Gesundheit der rund 8.000 Sportlerinnen und Sportler, 2.500 Kinder und Jugendlichen sowie zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer und mehr als 1.000 Helferinnen und Helfer, Musikgruppen und Moderatoren, für die seitens des Veranstalters eine Verantwortung und Fürsorgepflicht besteht, getroffen", schreiben die Organisatoren auf ihrer Webseite.