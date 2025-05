Leo Neugebauer legt im Zehnkampf los: Fällt eine historische Marke?

Olympia-Medaillengewinner Leo Neugebauer startet am Wochenende in Götzis in die Saison. Gelingt dem Zehnkampf-Star wieder ein historischer Coup? Auch Niklas Kaul legt in Österreich los.

8.836 Punkte in 2023. Sogar 8.961 Zähler ein Jahr später. Und nun der erste 9.000er? Leo Neugebauer könnte gleich bei seinem Saisoneinstieg wieder ein historischer Coup gelingen - knackt der Leichtathletik-Star vom VfB Stuttgart im Mehrkampf-Mekka Götzis als erster deutscher Zehnkämpfer die magische 9.000-Punkte-Marke?

"Ich versuche, immer mein Bestes zu geben, in den zehn Disziplinen mein Maximum abzurufen", sagt Neugebauer: "Es kann sein, dass da mal die 9.000 Punkte rauskommen, aber mein Fokus liegt einfach nur darauf, an mir selbst zu arbeiten und sicher zu gehen, dass ich immer ein bisschen besser werde."

Zehnkämpfer Leo Neugebauer: Vorbereitung im College in den USA

Neugebauer mit Premieren-Start in Götzis

Und das hat der Olympia-Zweite in den vergangenen Jahren wie kaum ein Zweiter geschafft. Den alten deutschen Rekord von Jürgen Hingsen hat Neugebauer mittlerweile zwei Mal verbessert. Bei den Olympischen Spielen in Paris holte der zwei Meter große und über 100 Kilo schwere Modellathlet 2024 seine erste wichtige Medaille - die Silbermedaille war eine Befreiung.

Doch Neugebauer ist noch lange nicht satt. Der 24-Jährige ist mittlerweile Profi, hat einige Sponsorenverträge abgeschlossen - und lebt und trainiert nach seinem Abschluss in Wirtschaftswissenschaften weiter in Texas. Weil Neugebauer aber nicht mehr an den College-Wettkämpfen teilnehmen muss, kann er am Wochenende nun erstmals beim legendären Meeting in Götzis starten. Um sich an die Zeitumstellung zu gewöhnen, holte er sich den letzten Schliff in den vergangenen Tagen in Leverkusen.

Niklas Kaul startet ebenfalls im Zehnkampf-Mekka Götzis

Auch der ehemalige Welt- und Europameister Niklas Kaul aus Mainz will wie Neugebauer in Österreich Fahrt aufnehmen. Beim Deichmeeting in Neuwied vor knapp zwei Wochen waren Kaul und Neugebauer zu einem ersten Formtest nach der Winterpause in vier Disziplinen (110-Meter-Hürden, Diskus, Hochsprung, 400 Meter) gegeneinander angetreten. In Götzis soll nun der erste wirkliche Härtetest auf dem Weg zur WM in Tokio (13. bis 21. September) erfolgen. Auch Weltmeister Pierce LePage (Kanada) wird antreten, während Olympiasieger Markus Rooth (Norwegen) nicht am Start sein wird.

Götzis ist für die Zehnkämpfer nicht einfach ein Wettkampf, Götzis ist eine Art Mythos - und feiert in diesem Jahr den 50. Geburtstag. Drei Zehnkampf-Weltrekorde wurden im Möslestadion aufgestellt, Roman Sebrle knackte dort 2001 als Erster überhaupt die 9.000er-Marke. Neugebauer müsste 39 Punkte auf seinen deutschen Rekord draufpacken - eigentlich nicht viel, aber es muss alles passen.