Niklas Kaul verrät vor WM-Start: "Freitag ist immer Pizzatag"

Am Freitag beginnt die Leichtathletik-WM in Eugene (USA). Mit dabei: Der amtierende Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul aus Mainz. Zu den Topfavoriten zählt der 24-Jährige dieses Jahr zwar nicht, der Lehramtsstudent zeigt sich aber trotzdem entspannt und besuchte vor seiner Abreise ein inklusives Sportfest.

Vor drei Jahren wurde Niklas Kaul in Doha jüngster Zehnkampf-Weltmeister der Geschichte. Der Mainzer lieferte einen Traum-Wettkampf, Kaul triumphierte mit persönlicher Bestleistung (8691 Punkte). Andererseits profitierte er davon, dass Weltrekordler Kevin Mayer (Frankreich/9126) verletzt aufgeben musste und der spätere Olympiasieger Damian Warner (Kanada/9018 Punkte in Tokio) nicht in Bestform war. Weil Kaul seit dem Katar-Coup mit reichlich Verletzungspech zu kämpfen hatte und nicht richtig in Fahrt kam, ist er in Eugene Außenseiter - im Zehnkampf weiß man aber bekanntlich nie.

Niklas Kaul besucht inklusives Sportfest in Bad Kreuznach

Kurz vor dem Start der Welttitelkämpfe präsentiert sich Kaul trotzdem ziemlich entspannt. Er besuchte am Wochenende vor derm WM ein inklusives Sportfest in Bad Kreuznach und plauderte aus dem Nähkästchen eines Topathleten. "Zuhause ist bei uns Freitagabend eigentlich immer Pizzatag", verriet der 24-Jährige schmunzelnd und ergänzte: "Das ist schon in Ordnung".

Lehramtsstudent Kaul findet Inklusion "wahnsinnig wichtig"

Beim ersten inklusiven Sportfest in Bad Kreuznach konnten Kinder mit und ohne Einschränkungen gemeinsam positive Erlebnisse sammeln. Mittendrin: Niklas Kaul, der sich mit den Kids unter anderem bei einer Rollstuhl-Hindernisfahrt maß - allerdings mit mäßigem Erfolg für den Lehramtsstudenten, der solche Veranstaltungen "wahnsinnig wichtig" findet. "Eine funktionierende Gesellschaft kann nur eine sein, an der alle teilhaben können", sagt Kaul.

Nach diesem kleinen Ausflug nach Bad Kreuznach richtet sich Kauls gesamte Konzentration nun wieder auf die WM. Dort hofft er darauf, alle sportlichen Hindernisse zu meistern.