Die Olympischen Spiele sind verschoben, die Europameisterschaft ist abgesagt. Die Deutschen Meisterschaften stehen auf der Kippe, noch gibt es keinen konkreten Plan. Welches Ziel haben die Leichtathleten aktuell?

Der letzte Strohhalm, an den sich Lisa Ryzih geklammert hatte, waren die Europameisterschaften in Paris. Nachdem auch diese abgesagt wurden, hat sie aktuell kein festes Ziel mehr. Doch die deutsche Meisterin im Stabhochsprung trainiert trotzdem weiter. Natürlich anders und eingeschränkter als sonst im April, der eigentlichen Hochphase der Saisonvorbereitung. Aber deswegen nicht weniger hart. Sie will bereit sein, wenn es Wettkämpfe gibt.

Dauer 1:31 min Lisa Ryzih: Es zählt weiterhin jeder Trainingstag Lisa Ryzih: Es zählt weiterhin jeder Trainingstag

Kreative Lösungen fürs Training

Im Garten der Eltern hat sich Ryzih ein kleines Heim-Fitnessstudio eingerichtet, dort macht sie Krafttraining. Inzwischen ist aber auch ihr normales Studio wieder geöffnet. Lauftraining war zwischenzeitlich nur in den Weinbergen möglich, seit kurzem darf die 31-Jährige auch wieder ins Leichtathlethikstadion und dort Sprints und Läufe machen. Spezifisches Stabhochsprungtraining auf der Anlage macht sie noch nicht, aber sie freut sich, wieder in der gewohnten Umgebung zu trainieren.

Jeder Trainingstag zählt weiterhin

Nachdem die Olympischen Spiele in Tokio verschoben wurden und die Europameisterschaft in Paris ersatzlos ausfällt, sind die großen Ziele von Ryzih 2020 passé. Das heißt aber nicht, dass sie nicht weiß, wofür sie trainieren soll. "Der Optimismus ist natürlich da, dass dann nächstes Jahr, im Sommer 2021 die Olympischen Spiele sein werden", sagt sie.

Lisa kann sich jetzt die Zeit nehmen, an ihren Schwächen zu arbeiten. In einer normalen Saison ist sie oft in Eile, hetzt von Wettkampf zu Wettkampf. Jetzt ist das Training an der Basis möglich. "Seit 15 Jahren mache ich ganz bewusst Wettkämpfe und ich habe immer noch meine Defizite und ich kann immer noch von Tag zu Tag stärker werden und das ist es auch, was ich jeden Tag ins Training reinlege", erklärt sie ihre Trainingsmotivation. Die Diplom-Psychologin versucht, das Positive aus der Situation zu ziehen.

Hoffnung auf die "Late Season"

Trotzdem wünscht sie sich natürlich so schnell wie möglich Wettkämpfe. "Es ist halt irgendwo ein naiver Optimismus auch da, dass das was man macht einen Sinn ergibt", so die Stabhochspringerin. Sie würde gerne noch diesen Sommer Leistung zeigen und sich mit der Konkurrenz messen. Wenn es sein muss, auch ohne Zuschauer, Hauptsache es gibt die Wettkampfatmosphäre: "Man hat nur drei Versuche, man hat seine 60 Sekunden, man springt nicht zu Hause."

Ob es dazu noch kommen wird, das kann noch niemand sagen. Der Deutsche Leichtathletik-Verband arbeitet an kreativen Lösungen und neuen Wettkampfformaten, die aber natürlich auch von einem Sicherheitskonzept begleitet sein müssen und abhängig von der Corona-Gesamtentwicklung sind. Wenn es aber klappt, dann ist Stabhochspringerin Lisa Ryzih bereit.