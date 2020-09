2019 war kein Super-Sportjahr, heißt es. Keine Fußball-Großveranstaltung, keine Olympischen Spiele und danach kommt für viele bekanntlich lange nichts. Für SWR-Sportredakteurin Nicole Winkler gab es ihn trotzdem, diesen Super-Sportmoment: Der WM-Titel von Weitspringerin Malaika Mihambo.

Brütende Hitze draußen, umstrittene Kameras unter den Startblöcken und gekaufte Fans auf den sonst so stimmungsarmen Zuschauerrängen. Damit machten die Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Doha Schlagzeilen. Schade. Denn das Sportliche rückte dabei nicht nur für uns Medienschaffende, sondern selbst bei den Athletinnen und Athleten teilweise in den Hintergrund. Etwa bei den Marathonläufern und Gehern, die ihre Wettkämpfe reihenweise aufgrund der extremen klimatischen Bedingungen nicht beenden konnten.

So die eine Seite der WM-Medaille. Auf der anderen standen großartige sportliche Leistungen zwischen Freude und Enttäuschung, Überraschungssiegern und Überfliegern, die ihrer Favoritenrollen gerecht wurden. Und eine dieser Sportlerinnen, die im Oktober als Topfavoritin nach Katar reiste, war Weitspringerin Malaika Mihambo.

Bei den Deutschen Meisterschaften 2019 in Berlin unterstrich Malaika Mihambo mit 7,16 Meter ihre Ambitionen für die anstehenden Weltmeisterschaften in Katar. Imago imago images / Beautiful Sports

Das Maß aller Weitsprung-Dinge

Die 25-Jährige der LG Kurpfalz hat in diesem Jahr alles gewonnen, was es in ihrem Sport zu gewinnen gibt: Im September sicherte sich die Europameisterin als erste deutsche Weitspringerin überhaupt den Gesamtsieg in der Diamond League - mit neun Siegen in neun Wettkämpfen. Außerdem überflog sie mehrfach die magische Sieben-Meter-Marke und deklassierte bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin die nationale Konkurrenz mit ihrer neuen persönlichen Bestleistung von 7,16 Metern. Dass Mihambo auch international das Maß aller Weitsprung-Dinge ist, wollte sie in Katar noch einmal unter Beweis stellen und ihre grandiose Saison vergolden.

Mihambo behält nach Holperstart die Nerven

Es lief der zehnte und letzte Wettkampftag im Khalifa-Stadion in Doha. Für Mihambo wurde es nach der souveränen Qualifikation am Vortag ernst. Auf dem Papier sah es nach einer klaren Sache für die Heidelbergerin aus, die in diesem Jahr als einzige Frau die sieben Meter knacken konnte. In der Redaktion waren wir uns jedenfalls einig: Wenn eine Gold gewinnt, dann Mihambo.

Die Topfavoritin startete zur deutschen Primetime in den Wettkampf. 6,52 Meter, ein Sicherheitssprung. Sie sprang deutlich vor dem Brett ab und verschenkte viele Zentimeter. Das kann sie besser. Zweiter Versuch: Der ging deutlich weiter, über die eingeblendete Sieben-Meter-Linie. Aber im Hintergrund baumelte das rote Fähnchen- wegen ihres Übertritts und dank der Klimaanlagen-Brise im Stadion. Mihambo ärgerte sich sichtlich, lief noch einmal in Richtung Tribüne und holte sich Tipps von ihrem Trainer.

Dritter Versuch. "Jetzt aber", dachte ich mir, während sich die 25-Jährige zuerst ins Gesicht und dann auf die Unterarme klatschte. Noch einmal tief durchatmen, fokussieren und dann spurtete sie mit langen, raumgreifenden Schritten los. Was für ein Satz! Mihambo warf noch einen kurzen Blick zurück in die Grube, hob ihren Zeigefinger und ein kurzes verschmitztes Lächeln blitzte über ihre Lippen. Zurecht. 7,30 Meter bedeuten neue persönliche Bestleistung und eine höchstwahrscheinlich zu große Bürde für die Konkurrenz. Ein Kollege sagte: "Sieben Meter sind ja schon Weltklasse, aber was sind dann 7,30 Meter?" Ich versuchte mir 7,30 Meter vorzustellen. Von da aus, wo ich stand, bis wohin müsste ich springen? Mir fällt kein passender Vergleich ein. Einfach nur "Weltklasse". Oder um es mit Mihambos Worten auszudrücken: "7,30 Meter sind wow, Weltmeisterin zu sein ist auch einfach wow. Mir fehlen die Worte", sagte die Goldmedaillengewinnerin. "Es war irgendwie der optimale Sprung."

Erste deutsche Weitsprung-Weltmeisterin seit 26 Jahren

Ihre Konkurentinnen kamen Mihambo entgegengelaufen, umarmten sie und gratulierten. Dann fing die Heidelbergerin an zu strahlen. Sie hat es geschafft, sie ist Weitsprung-Weltmeisterin 2019. Der Druck fiel sichtlich von ihr ab. Die 25-Jährige ist cool geblieben, hat an sich und ihre Fähigkeiten geglaubt und im dritten Versuch alles raus geholt. Die sonst so introvertierte Mihambo explodierte im richtigen Moment. Dass sie die sieben Meter im fünften und sechsten Versuch noch einmal knackte, ist eine schöne Randnotiz und Ausdruck ihrer unglaublichen Konstanz und Überlegenheit. Denn Mihambo ist nach 26 Jahren nicht nur die erste deutsche Weitsprung-Weltmeisterin seit Heike Drechsler, sondern hat auch den größten Abstand in der WM-Geschichte vor der Zweitplatzierten: Die Ukrainerin Maryna Bech-Romantschuk gewann mit 6,92 Meter Silber vor Ese Brume aus Nigeria (6,91 Meter).

Mihambo gewinnt Wahl zur "Sportlerin des Jahres"

2019 war ein Jahr der Superlative für Malaika Mihambo, das sie mit der Wahl zur "Sportlerin des Jahres" krönte. Ich freue mich auf die Olympischen Spiele in Tokio mit ihr, ihrer unprätentiösen Art und ihrem Weltklasse-Sport. Denn wenn sie es damit wieder schafft, Streitthemen rund ums Klima und organisatorische Belange in den Hintergrund zu rücken, dürfen wir sie bestimmt wieder mit ihr erleben, die Super-Sportmomente. Ein Super-Sportjahr wird 2020 ja ohnehin.