Karlsruhe ist in der Weltspitze der Leichtathletik-Meetings angekommen

Die Hallensaison steht an und damit beginnt auch die Vorbereitung für die WM im Juli in den USA. Mit sechs weiteren Meetings weltweit hat das Event in Karlsruhe den Gold-Status des Weltverbandes erlangt.

Malaika Mihambo ist eine Ausnahmesportlerin. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Das liegt auch daran, dass die gebürtige Heidelbergerin offenbar Nerven aus extra dicken Stahlseilen hat. So holte sie im vergangenen Jahr nach einer So-Lala-Saison in Tokio den Olympiasieg im Weitsprung. Und das im sechsten und damit letzten Versuch. Also in dem Moment, als sich die Konkurrenz schon ins Fäustchen lachte.

Mihambo startet im Sprint in Karlsruhe

Lange hat sich die "Sportlerin des Jahres" in Deutschland Zeit gelassen, bis sie dem Hallen-Meeting in Karlsruhe ihr "Ja"-Wort gegeben hat. Dort startet die 27-Jährige allerdings nicht in ihrer Königsdisziplin Weitsprung, sondern über die 60 Meter Sprint-Distanz.

Live im SWR: Leichtathletik Indoormeeting Karlsruhe am 28.01.22 ab 18:30 Uhr SWR Sport zeigt das Leichtathletik Hallenmeeting am 28. Januar 2022 ab 18:30 Uhr im Livestream auf swr.de/sport und im SWR Sport YouTube Kanal, der ARD/SWR Mediathek und es ist via HbbTV/Red Button auch auf dem Fernseher abrufbar. Eine Zusammenfassung wird es zudem im SWR Fernsehen am Samstag, den 29.2. ab 17:30 Uhr geben.

"Der Meetingrekord wird fallen"

Seiner Lieblingsdisziplin treu bleibt dagegen Armand Duplantis. Der Mann ist Superstar und Überflieger. Der Schwede hält nämlich mit 6,15 Metern den Weltrekord im Stabhochsprung im Freien und mit 6,18 Metern auch die Weltbestmarke in der Halle. Dass in Karlsruhe noch nie höher als sechs Meter gesprungen wurde, kann der Olympiasieger von Tokio nicht so stehen lassen. Deshalb ist seine Ansage eindeutig: "Der Meetingrekord von 5,95 Metern wird fallen. Ich weiß, dass ich dazu in der Lage bin und werde gut vorbereitet nach Karlsruhe kommen."

Noch mehr olympisches Feeling

Hoch her wird es auch im Hochsprung der Frauen zugehen. Wie Duplantis ist auch Mariyia Lasitskene eine Höhenjägerin. Die Russin ist die aktuelle Olympiasiegerin. Ihre Bestleistung: 2,06 Meter. In einem Top-Feld könnte es für Marie-Laurence Jungfleisch vom VfB Stuttgart nach einer Corona-Erkrankung über Weihnachten mit etwas Glück für einen Podestplatz reichen. Ihre derzeitge Verfassung kann sie im Moment allerdings selbst nur schwer einschätzen.

Außerdem stehen bei den Männern Fabian Heinle vom VfB Stuttgart im Weitsprung und Max Heß im Dreisprung im Fokus.

1.000 Zuschauer sind möglich

Dank der neu in Kraft getretenen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg dürfen 1.000 Zuschauer bei der Veranstaltung in der Halle 3 der Messe Karlsruhe mit dabei sein. Im vergangenen Jahr fand das Meeting vor gänzlich leeren Rängen statt.