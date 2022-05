Superstart in WM-Saison: Mihambo glänzt mit 7,09 m in Birmingham

Malaika Mihambo ist mit einem dicken Ausrufezeichen in die WM-Saison gestartet. Die Heidelberger Weitspringerin siegte beim Diamond-League-Meeting in Birmingham souverän.

Direkt zu Beginn der Saison hat Weitspringerin Malaika Mihambo die Sieben-Meter-Marke geknackt und sich mit ihrem Satz über 7,09 m im vierten Durchgang beim Diamond-League-Meeting in Birmingham vor der Ukrainerin Maryna Bech-Romantschuk (6,66) und Lorraine Ugen (Großbritannien) (6,65) durchgesetzt.

Malaika Mihambo: "Ich fühle mich wirklich so gut wie noch nie"

Auch in ihrem letzten Sprung kam Mihambo allerdings bei kräftigem Rückenwind auf 7,06 m. "Ich fühle mich wirklich so gut wie noch nie", sagte die sichtlich zufriedene 28-Jährige, die vor zwei Wochen in Pliezhausen im Sprint gestartet war, bei Sky: "Ich glaube, da ist auf jeden Fall noch mehr drin."

Hanna Klein zeigt starkes 5.000-Meter-Rennen

Ein weiteres Ausrufezeichen beim zweiten Meeting der Diamond League setzte Hanna Klein über die 5000 Meter. Als Fünfte lief die Tübingerin in 14:51,71 Minuten erstmals unter 15 Minuten, den Sieg holte die Äthiopierin Dawit Seyaum (14:47,55). "Ich konnte mich immer wieder ranbeißen und pushen", sagte Klein. Sara Benfares (Rehlingen) wurde Neunte (15:25,74).

Die Leichtathletik-Saison hat es in diesem Jahr terminlich in sich. Im Sommer stehen in kurzer Folge die WM in Eugene/USA (15. bis 24. Juli) und die EM in München (15. bis 21. August) an.