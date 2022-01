Mihambo und Jungfleisch mit Saisonauftakt beim Karlsruher Indoor Meeting

Beim Karlsruher Indoor Meeting wollen Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo und Hochspringerin Marie-Laurence Jungfleisch erste Ausrufezeichen setzen. Der SWR überträgt live.

Für die meisten Weltklasse-Athleten ist Karlsruhe die erste Duftmarke der noch jungen Leichtathletik-Saison. Hier zeigt sich, ob sich das harte Wintertraining ausgezahlt hat. Für die Athletinnen und Athleten aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz geht es um die Norm für die Hallen-Weltmeisterschaften in Belgrad (18.3. bis 20.3.) und erste Qualifikationspunkte für die Heim-Europameisterschaften (15.8. bis 21.8.) in München.

Malaika Mihambo testet über 60 Meter

Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo (LG Kurpfalz) wird in Karlsruhe nicht in ihrer Spezialdisziplin an den Start gehen. Sie möchte ihre Geschwindigkeit über die 60 Meter testen. Mit ihrer Bestzeit von 7,22 Sekunden muss sie sich im Feld der Spezialistinnen nicht verstecken und hat sogar Chancen ins Finale einzuziehen.

Marie-Laurence Jungfleisch: "Training lief gut"

Zweimal ist Marie Laurence Jungfleisch (VfB Stuttgart) bereits über die magische Zwei-Meter-Marke gesprungen. Vor fünf Jahren konnte sie das Indoor-Meeting schon einmal gewinnen. Die Gegnerinnen sind stark, aber "gute Konkurrenz drückt dich weiter nach oben", sagte Jungfleisch bei der Pressekonferenz. Es ist ihr erster Wettkampf in der Saison und sie ist "gespannt was geht, denn das Training lief bisher sehr gut".

Weltrekordler Duplantis will die Sechs-Meter-Marke knacken

Unter den Stabhochspringern sind gleich drei Athleten, die bereits die Sechs-Meter-Marke übersprungen haben. Allen voran der schwedische Weltrekordhalter und Olympiasieger Armand Duplantis. Wenn alles normal läuft, dürfte der Shooting-Star der internationalen Leichtathletik kaum zu schlagen sein. Auf die leichte Schulter nimmt er seinen Stabhochsprung-Stab deshalb aber nicht: "Wenn in Karlsruhe bisher noch niemand über sechs Meter gesprungen ist, dann wird es Zeit."

Oleg Zernikel (ASV Landau) könnte nach seinen Saisoneinstieg mit 5,61 Metern in Leverkusen ein weiterer Schritt in Richtung Hallen-WM Norm (5,81 Meter) gelingen.

Gregor Traber in Topform

Für Gregor Traber (LAV Stadtwerke Tübingen) ist es bereits der zweite Start in der aktuellen Leichtathletik-Hallensaison. Mit furiosen 7,62 Sekunden über 60 Meter Hürden ist er so schnell in die Hallensaison gestartet, wie noch nie in seiner Karriere. Damit hat er die Hallen-WM Norm bereits in der Tasche und kann in Karlsruhe mit freiem Kopf noch einen drauflegen.

Hinter seinen Ambitionen steht trotzdem ein Fragezeichen. "Meine Form ist sehr gut, aber durch eine aktuelle Auffrischungsimpfung bin ich mir etwas unsicher, wie es laufen wird", so Traber. Mit im Feld ist auch Yannick Spissinger von der MTG Mannheim.

Kessler-Sandwich über 800 Meter

Für Christoph Kessler (LG Region Karlsruhe) ist das 800 Meter Rennen ein Heimspiel: Der Karlsruher möchte das hochkarätig besetzte Feld für eine schnelle Zeit nutzen. "Hinten reinhängen und möglichst noch jemanden einsammeln", so die Renntaktik des 25-Jährigen. Sein jüngerer Bruder Alexander Kessler wird das Tempo machen. Der Rest des Feldes wird sich vermutlich dazwischen einreihen: Mittendrin im Kessler-Sandwich.

Im 800-Meter-Rennen der Frauen tritt Majtie Kolberg (LG Kreis Ahrweiler) gegen starke nationale und internationale Konkurrenz an. Jackie Baumann (LAV Stadtwerke Tübingen), Tochter von Olympiasieger Dieter Baumann, wird für ein hohes Tempo sorgen.