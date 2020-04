Die Olympischen Spiele sind bereits verschoben, für die deutschen Meisterschaften gibt es noch keinen genauen Plan. Die Leichtathletik im Südwesten und in Deutschland hängt in der Luft.

Gibt es diesen Sommer noch große Wettkämpfe - oder nicht? Und wenn, dann mit oder ohne Publikum? Die Leichtathletik-Welt muss diese Fragen noch klären. Nach dem Verbot für Großveranstaltungen bis Ende August gibt es noch keine Klarheit, denn was genau eine Großveranstaltung ist, das muss von den Ländern noch definiert werden. Eine normale Austragung der Europameisterschaft und der deutschen Titelkämpfe steht auf der Kippe.

Gespräche mit allen Beteiligten laufen

"Der alternative Planungstermin für die Deutschen Meisterschaften vor dem Verbot von Großveranstaltungen bis zum 31.8. war der 8./9. August, ein Termin, der vom Weltverband World Athletics für die Nationalen Verbände vorgeschlagen wurde. Der DLV und seine Gremien beraten in Gesprächen mit allen Beteiligten, mit dem Fernsehen, dem Niedersächsischen Leichtathletik-Verband und der Stadt Braunschweig, welche Optionen es für die DM geben kann", so Peter Schmitt, Mediendirektor des Deutschen Leichtathletik-Verbandes. Die Überlegungen die nationalen Meisterschaften ohne Zuschauer in Braunschweig durchzuführen, gab es bereits davor.

Sportler wollen Wettkämpfe - auch ohne Publikum

"Besser so, als keine Wettkämpfe", sagt Stabhochspringerin Lisa Ryzih. Wettbewerbe ohne Zuschauer seien ganz besonders und neu, aber Sportler bräuchten das Wettkampfgefühl, das Messen miteinander, fern der Heimanlage. Sie als Stabhochspringerin, so Ryzih, kennt das Gefühl ohne Zuschauer in der Halle zu stehen sowieso: "Stabhochspringer sind immer als erste dran, bei einer Hallen-Weltmeisterschaft war es sogar einmal so, dass noch gesaugt und geputzt wurde, als wir uns für die Qualifikation aufgewärmt haben." Ihr Training läuft – soweit es unter den aktuellen Bedingungen möglich ist – normal weiter. "Die Hoffnung auf Wettkämpfe ist da, solange sie nicht abgesagt sind", so die deutsche Meisterin.

Trainingsmotivation ist weiterhin da

Auch Mehrkämpfer Kai Kazmirek von der LG Rhein-Wied geht weiter motiviert ans Werk. Ob mit oder ohne Wettkämpfe, Kazmirek treibt täglich Sport. "Für mich gehört das zum Lebensstil dazu, ich könnte schon sagen, dass es fast eine Sucht ist Sport zu treiben", so der 29-Jährige. Auch den Zuschauern würde er gerne Leichtathletik im Fernsehen bieten: "Wenn in den Nachrichten auch mal etwas anderes kommen würde, als das Corona-Virus, wären die Leute, glaube ich, froh."

Dauer 0:39 min Malaika Mihambo: Wofür mache ich meinen Sport? Malaika Mihambo: Wofür mache ich meinen Sport?

"Wofür mache ich meinen Sport?"

Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo will die "freie" Zeit sinnvoll nutzen. Auch um sich und ihren Sport zu hinterfragen. "Wir machen den normalerweise ja um uns zu messen, auf höchstem Niveau. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Dann ist eben die Frage, wofür macht man es dann?" Die 26-Jährige laboriert aktuell noch an einer Rückenverletzung, hat durch die Verschiebungen und Absagen von Wettkämpfen also mehr Zeit, wieder richtig fit zu werden. Ihre Motivation versucht sie nicht aus dem momentan so unsicheren Wettkampfkalender zu ziehen.

Erste Veranstaltungen ersatzlos abgesagt

Einige Titelkämpfe des Deutschen Leichtathletik-Verbandes wurden inzwischen ersatzlos gestrichen, darunter unter anderem die Seniorenmeisterschaften im Juli und die Team-Meisterschaften der Jugend im September. Für die Sportler, die bei den deutschen Meisterschaften und der EM in Frankreich antreten wollen, besteht aber noch Hoffnung.