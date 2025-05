Am Samstag (31.5.) findet die Lange Laufnacht in Karlsruhe statt. Neben vielen Spitzenathleten startet auch der neue deutsche Rekordhalter Frederik Ruppert. SWR Sport überträgt das Hauptprogramm im Livestream.

Mit über 1.000 gemeldeten internationalen und nationalen Top-Athleten ist die neunte Auflage der Langen Laufnacht in Karlsruhe eines der bedeutendsten Laufmeetings in Europa. In 61 Rennen über rund zehn Stunden hinweg laufen die Spitzenathleten um Bestzeiten und Normen.

Das Carl-Kaufmann Stadion in Karlsruhe hat in den vergangenen Jahren schon einigen Athleten die Qualifikation für internationale Meisterschaften ermöglicht. Die Veranstalter freuen sich in diesem Jahr über einen neuen Teilnehmerrekord und die hochkarätige Zusage des neuen deutschen Rekordhalters über 3.000 Meter Hindernis, Frederik Ruppert (LAV Tübingen). Aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind noch weitere Top-Athleten am Start.

TV-Tipp Im Carl-Kaufmann-Stadion in Karlsruhe findet am 31. Mai wieder die Lange Laufnacht statt. SWR Sport zeigt die Rennen am Samstag, 31. Mai 2025 live ab 18:30 Uhr im Livestream auf swr.de/sport, in der ARD Mediathek und auf YouTube .

Deutscher Rekordhalter Frederik Ruppert startet über 1.500 Meter

Mit 08:01,49 Minuten über 3.000 Meter Hindernis sorgte der Tübinger Ruppert beim Diamond-League-Meeting im marokkanischen Rabat für eine Sensation. Mit seiner Zeit brach er den deutschen Rekord um acht Sekunden und schrammte nur knapp am Europarekord (8:00,09) vorbei. Der 28-Jährige katapultierte sich damit in die Weltspitze. Bei der Langen Laufnacht in Karlsruhe wird er über die 1.500-Meter-Distanz seine Schnelligkeit testen.

Direkt nach seinem 1.500-Meter-Rennen wird der Rekordhalter und Deutsche Meister aus dem Vorjahr im SWR-Sport-Livestream über seinen Leistungssprung und die weitere Saison sprechen.

Olympiateilnehmer Gürth und Schneider über die Hindernisse

Während Ruppert nach seiner historischen Leistung nicht über seine Spezialstrecke starten wird, werden Olympiateilnehmerin Olivia Gürth (Silvesterlauf Trier) und Velten Schneider (VfL Sindelfingen) über ihre Paradedisziplin, die 3.000-Meter-Hindernis, an den Start gehen. Beide sind bereits in die Saison gestartet und können in Karlsruhe um den Sieg und den Meetingrekord mitlaufen.

Schlag auf Schlag könnte es über die 800 Meter gehen, denn selten war die Leistungsdichte so hoch wie in diesem Jahr. Nur wenige Zehntel trennen in den Top-Läufen die schnellsten von den langsamsten Athleten. Bei den Männern will Nachwuchstalent Alexander Stepanov (VfL Sindelfingen) vorne mitmischen und bei den Frauen möchten Laura Wilhelm (LAV Tübingen) sowie Lucia Sturm (TSV Moselfeuer Lehmen) um die Top-Platzierungen mitlaufen.

Deutsche Meisterin Elena Burkard in Topform

Die Deutsche Meisterin über 10.000 Meter, Elena Burkard (LG Badenova Nordschwarzwald), ist in bestechender Form. Neben ihrem nationalen Titel ist sie bereits mit vielversprechenden Leistungen in die Saison gestartet. Mit 31:40,70 Minuten über die 10.000 Meter und 2:42,41 über 1.000 Meter ist sie im Mai bereits zwei schnelle Zeiten auf sehr unterschiedlichen Strecken gelaufen. Über die 5.000-Meter-Distanz in Karlsruhe versucht die Schwarzwälderin, ihre Geschwindigkeit und ihre Ausdauer in der Mitte zusammenzubringen und an ihre Ergebnisse aus den vergangenen Wochen anzuknüpfen.

"Von Athleten für Athleten" - Laufnacht will für Stimmung sorgen

Die Lange Laufnacht in Karlsruhe ist bekannt für ihre athletenfreundliche Organisation. Da es keine technischen Disziplinen gibt, können die Zuschauer nah an die Bahn rankommen, um sie anzufeuern. Jedes Rennen wird von erfahrenen Tempomachern begleitet, um für optimale Bedingungen zu sorgen. Ein Großteil der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer war früher selbst aktiv. Getreu dem Motto "von Athleten für Athleten" möchten die Veranstalter auch in diesem Jahr wieder für Schlagzeilen sorgen.