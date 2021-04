per Mail teilen

Normalerweise rennt Alina Reh keiner so schnell davon. Doch ihr größter Gegner ist momentan die Zeit. Die droht ihr aufgrund einer Verletzung davonzulaufen. Doch die 23-Jährige Ulmerin hat ihre Olympia-Teilnahme noch nicht aufgegeben.

Alina Reh zählt neben Konstanze Klosterhalfen zu den stärksten 10.000 Meter-Läuferinnen in Europa. Für ihren großen Traum ist sie aus ihrer Komfortzone ausgebrochen: Neuer Trainer, neues Umeld und neuer Verein. Im SWR Sport-Interview wirkt sie fröhlich und gelassen. Die Frohnatur von der Schwäbischen Alb hätte jedoch guten Grund zu schlechter Laune. Eine Knochenverletzung am linken Fuß verhindert jegliches Lauftraining.

Knochen im Knöchel könnte brechen

Die beginnende Ermüdungserscheinung im linken Knöchel bedroht Rehs Traum von ihren ersten Olympischen Spielen. Als Leistungssportlerin sei der Trainingsumfang immer ein Tanz auf der Rasierklinge. 160 Kilometer pro Woche sind für Reh keine Seltenheit. Das ist mehr als viermal so viel, wie der Durchschnittsbürger am Tag zurücklegt. Kaum verwunderlich, dass der Körper einem immer wieder Grenzen aufzeigt.

"Wenn einem der Arzt sagt, man muss aufpassen, sonst bricht das Ding durch, dann gibt es schönere Momente." Alina Reh - Langstreckenläuferin aus Ulm

Zweimal täglich Aquajogging

Momentan bewegt sich Alina Reh nur im Wasser. "Dort kann ich meine Energie und meinen Frust loswerden." Sie hofft auf eine schnelle Heilung, im besten Fall könne sie dann in knapp zwei Wochen wieder mit dem Lauftraining beginnen. Wenn sie nicht zu viel von ihrer Form eingebüßt hat, wäre ein Start beim Europa-Cup Anfang Juni ein erstes Etappenziel.

"Momentan habe ich noch Probleme beim Gehen. Es gibt Tage, da ist es besser, und Tage, da ist es schlechter. Aber man kämpft halt weiter." Alina Reh - Langstreckenläuferin aus Ulm

Doch die Realität sieht momentan anders aus: Zweimal täglich absolviert Reh Aquajogging-Einheiten im heimischen Hallenbad. Als Leistungssportlerin bekommt sie Zugang zum Becken. Wer weiß, wie frei sich das Joggen in der Natur anfühlt - manche sprechen gar vom "Runners High" -, der weiß auch, wie zäh es sein kann, im Schwimmbad ins Leere zu treten. Selbst Radfahren ist beim beginnenden Frühlingswetter nicht möglich. Für Reh trotzdem kein Grund, Trübsal zu blasen: " Ich habe eine schöne Fensterfront im Schwimmbad, da kommt die Sonne rein, es gibt also schlimmere Orte." Um die Stimmung im leeren Hallenbad noch weiter anzuheizen, stellt sich Reh eine eigene Musikbox an den Beckenrand: "Dann dröhnt es da komplett durch."

"Leistungssport ist ein Ritt auf der Rasierklinge"

Mit der plötzlichen Verletzung wurde Reh im wahrsten Sinne des Wortes ins kalte Wasser geschmissen. Doch nicht nur ihr Aquajogging-Gürtel hält sie über Wasser: "Man merkt, wie sehr einem das Laufen fehlt, man schätzt es wieder deutlich mehr. Es ist die größte Motivation, endlich mal wieder durch den Wald zu rennen."

Die EM-Dritte von Berlin 2018 möchte aus ihrer Verletzung lernen. Sie habe sich mit hohen Umfängen und viel Energie in die Olympia-Vorbereitung gestürzt. Vielleicht war es von allem etwas zu viel: "Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich die eine oder andere Einheit etwas gelassener angehen. Es muss nicht jedes Training zu tausend Prozent erfüllt werden."

Gemischte Gefühle für Tokio

Auf die Spiele in Tokio blickt Reh mit gemischten Gefühlen: "Ich bin schon auch noch unsicher, ob das Ganze überhaupt stattfindet." Die Stimmung, die man aus dem Fernsehen kennt, sei sicher eine andere. Keine Begegnungen im olympischen Dorf, keine richtige Eröffnungsfeier und keine Zuschauer. Immerhin sei die Impfung der Olympia-Athleten ein erster Schritt für sichere Spiele.

Alina Reh bleibt ihrem Optimismus treu und hat trotz der Umstände "Vorfreude auf die Olympischen Spiele". Schließlich fiebere man monatelang darauf hin und nach der Verschiebung sei es schön, wenn das wichtigste Sportevent der Welt stattfinden könne. Bis dahin läuft die aufgeschlossene Leichtathletin fleißig weiter. Zunächst im Wasser und hoffentlich bald auch wieder an der frischen Luft.