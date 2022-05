Zwischen Olympia und WM liegt für Malaika Mihambo Pliezhausen

Zum 36. Mal findet im Schönbuchstadion Pliezhausen das Läufermeeting der "Krummen Strecken" statt. Zum zweiten Mal ist Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo dabei.

In Pliezhausen sind sie stolz auf ihre Leichtathletik-Geschichte. Das Schönbuchstadion ist eine Institution. Seit 1972 sind hier Olympiasieger, Welt- und Europameister und natürlich unzählige Deutsche Meister gestartet. Mitten in der schwäbischen Provinz. Und auch zum 50. Geburtstag des Schönbuchstadions wird wieder hoher Besuch erwartet. Wie schon im Vorjahr ist auch in diesem Jahr Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo dabei.

Familientreffen zum Saisonauftakt: Viel Spaß, wenig Druck

Die "Krummen Strecken" sind ein fester Bestandteil des Kalenders des Deutschen Leichtathletik-Verbands (DLV) geworden. "Sei stehen für Spitzenleichtathletik in familiärer Umgebung, immer auch als Standortbestimmung zum Saisonbeginn", schwärmt auch DLV-Präsident Jürgen Kessing. Das familiäre macht bis heute für viele den Reiz aus. So auch für Weitsprung-Bundestrainer Uli Knapp: "Das ist eigentlich die Leichathletik in ihrer Urvariation, wie ein Familientreffen." Knapp kommt mit seinen Athleten seit über 20 Jahren nach Pliezhausen. Und hat auch Malaika Mihambo infiziert.

Mihambo: "Ich freue mich auf den Wettkampf vor Publikum!"

Auf dem Weg zu Gold in Tokio hatte die Weitsprung-Olympiasiegerin im letzten Jahr zum ersten Mal Station in Pliezhausen gemacht. Auf den krummen Sprintstrecken 150 und 300 m. Weitsprung gibt es hier nicht. "Im letzten Jahr durften ja noch keine Zuschauer ins Stadion, dennoch war die Atmosphäre sehr schön", erinnert sich Mihambo. Womit wir wieder beim von Bundestrainer Knapp angesprochenen Familientreffen sind. Der Star aus der Weitsprunggrube trifft auf der Laufbahn im Schönbuchstadion auf unterschiedlichste Athletinnen unterschiedlichster Leistungsklassen. Und die messen sich mit einem Weltstar. Ein Sportfest eben. Und in diesem Jahr mit Zuschauern. "Ich freue mich auf den Wettkampf vor Publikum!"

"Krumme Strecken" für große Ziele

Malaika Mihambo hat in diesem Jahr ziemlich viel vor. Mit der WM in Eugene (USA) im Juli und der EM im August in München ist der Sommer voll mit Höhepunkten. Gerade ist die Oftersheimerin aus dem Trainingslager im türkischen Belek zurück gekommen. Im Schönbuchstadion startet sie in die Freiluftsaison. Die Veranstalter haben für sie die 80 Meter Strecke ins Programm genommen, Mihambo kommt das entgegen: "Für eine Weitspringerin ist das aber noch immer eine Überdistanz, denn normal ist mein Anlauf 40 Meter lang."

Warum die krummen Strecken gut zum Start in die Saison passen? "Es ist gut, wenn man am Anfang der Saison nicht gleich nach Bestzeiten strebt und vergleicht, dann ist man auch nicht enttäuscht, dass man nicht gleich voll da ist", erklärt Bundestrainer Uli Knapp. "Aber es ist eben auch besonders, weil man fast nur in Pliezhausen krumme Strecken laufen kann", fügt Knapp noch hinzu. Ein ganz besonderes Leichtathletik Meeting eben, im hoffentlich nächsten besonderen Jahr der Weitspringerin Malaika Mihambo.