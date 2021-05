per Mail teilen

Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul ist im österreichischen Götzis Fünfter geworden. Mit 8.263 Punkten konnte der 23 Jahre alte Mainzer am Sonntag die Olympia-Norm von 8.350 Punkten nicht übertreffen.

Der Olympia-Vierte Kai Kazmirek von der LG Rhein-Wied belegte mit 8.190 Punkten den siebten Platz. Herausragender Athlet war Damian Warner. Nur knapp verfehlte der 31-jährige Kanadier am Ende die 9.000-Punkte-Grenze. Mit 8.995 Punkten triumphierte der Olympia-Dritte zum sechsten Mal in Serie in Götzis.

Bisher haben erst drei Zehnkämpfer mehr als 9.000 Punkte geschafft. Beste deutsche Siebenkämpferin war Vanessa Grimm aus Königstein als Fünfte mit 6.316 Punkten. Auf den 12. Rang kam die Leverkusenerin Sophie Weißenberg mit 6.219 Zählern. Beide Athletinnen haben noch eine Chance auf einen Tokio-Startplatz. Den Sieg sicherte sich die Ungarin Xenia Krizsan mit der Weltjahresbestleistung von 6.651 Punkten.