Zehnkampf-Legende Hingsen ist begeistert von Neugebauer und Kaul

Jürgen Hingsen war ein Ausnahme-Athlet und einer der erfolgreichsten Zehnkämpfer Deutschlands. Heute schwärmt er über seine Nachfolger.

39 Jahre lang hielt Jürgen Hingsen den deutschen Rekord im Zehnkampf. 8.832 Punkte aus dem Jahr 1984 schienen wie in den "Rekord-Stein" gemeißelt. Bis zum 9. Juni 2023. "Einer hat ja sogar meinen deutschen Rekord verbessert. Da war ich ganz schön entsetzt", sagt Hingsen im Gespräch mit der Sportschau über die aktuellen deutschen Zehnkämpfer - wohlgemerkt mit einem Lachen im Gesicht. "Nein, Quatsch, ich habe mich natürlich gefreut. Das ist toll für die Leichtathletik", so Hingsen weiter.

Der Mann, der den Ewig-Rekord von Hingsen knackte, heißt Leo Neugebauer. Zum Zeitpunkt des Rekord-Wettkampfs 22 Jahre alt, College-Student in den USA. Das deutsche Supertalent, das für die LG Leinfelden-Echterdingen startet, ist seit diesem Montag (19. Juni) 23 Jahre alt und hat sich durch seine Fabelleistung in die Weltelite des Zehnkampfs katapultiert.

Hingsen wurde "überrascht" vom neuen Rekord

"Ich war überrascht. Ich musste erstmal nachschauen, wer Leo Neugebauer ist", gibt Jürgen Hingsen im Rahmen des Mehrkampf-Meetings in Ratingen lachend zu. "Ich wusste aber, dass er schon im letzten Jahr eine gute Punktzahl hatte und dass er in diesem Jahr mit 22 Jahren schon fast 8.400 Punkte aufzuweisen hatten", so Hingsen weiter. Seit dem 9. Juni 2023 sind es 8.836 Punkte - vier mehr als Hingsen bei seinem damaligen Rekord im Jahr 1984.

Niklas Kaul gewinnt Meeting in Ratingen

Rekordhalter Neugebauer ist in aller Leichtathletik-Munde, doch auch Niklas Kaul aus Mainz präsentiert sich in guter Form. Der Weltmeister von 2019 und Europameister von 2022 gewann die Zehnkampf-Konkurrenz in Ratingen mit 8.484 Punkten. So gut in Form war Kaul zu einem so frühen Zeitpunkt der Saison noch nie, dabei leistete sich der 25-Jährige sogar drei Disziplinen, "die gar nichts waren". Nun will Kaul "erst einmal eine halbe Woche die Beine hochlegen. Danach beginnt die Vorbereitung auf die WM in Budapest", sagte Kaul.

Mit Neugebauer und Kaul reisen zwei deutsche Medaillenkandidaten im Zehnkampf zur WM nach Budapest (19. bis 27. August). "Am Ende des Tages freue ich mich, dass wir jetzt mit einem tollen Team nach Budapest fahren", sagte Europameister Kaul nach seinem Wettkampf in Ratingen. "So ein starkes Team hatten wir glaube ich ganz, ganz lange nicht mehr. Es wird ein lustiger Wettkampf."

Neugebauer sagte im Gespräch mit SWR Sport, dass "neues Leben drin" sei im deutschen Zehnkampf: "Wenn ich so weitermache, ist alles möglich."

Leo Neugebauer (m.) und Niklas Kaul (r.) im Juli 2022 IMAGO IMAGO / Beautiful Sports

Hingsen: Internationale Wettbewerbe haben "ihre eigenen Gesetze"

Gerade Neugebauer müsse seine Form aber erstmal auf internationaler Bühne bestätigen. "Er muss international erstmal durchs Fegefeuer, wie man so schön sagt. Internationale Wettbewerbe haben ihre eigenen Gesetze, da kann auch mal was schiefgehen", sagt Hingsen, der vier Silbermedaillen bei Olympia (1), Weltmeisterschaften (1) und Europameisterschaften (2) gewann. "Wenn man da unter Druck steht, gerade als Rekordhalter, dann ist das schon eine andere Nummer mit Gegnern, die einem das Leben schwer machen."

In dieser Hinsicht habe Kaul dem Senkrechtstarter Neugebauer etwas voraus. "Niklas hat die Top-Erfahrung, er hat ja schon fast alles gewonnen. Der bringt natürlich eine andere psychische Substanz mit", sagt der Ex-Weltrekordhalter im Zehnkampf. Neugebauer hingegen müsse erstmal ein Gespür für Wettkämpfe bekommen, in denen es möglicherweise nicht immer nur nach oben geht. "Ich drücke ihm die Daumen, dass er eine ähnliche Leistung abrufen kann in Budapest. Ich erwarte es aber nicht", sagt Hingsen.

Vorfreude auf die WM in Budapest

Niklas Kaul gehört bereits zur Weltklasse der Zehnkämpfer, Leo Neugebauer will sich in dieser Elite festsetzen. Es könnte in Budapest Ende August sogar zu einem deutschen Duell um die Medaillen kommen. "Dass wir jetzt zwei starke Zehnkämpfer haben - den Niklas und den Leo - das ist doch nur fantastisch", schwärmt Hingsen.