Speerwerfer Johannes Vetter aus Offenburg zeigt sich vor dem Saisonfinale beim ISTAF in Berlin zufrieden mit seinem Jahr 2020, dämpft aber nach seinem Fabelwurf vom letzten Wochenende allzu große Erwartungen.

Acht Wettkämpfe, acht Siege. Am Sonntag noch ein Wettbewerb und dann endet eine erfolgreiche Saison für Johannes Vetter. Dann wird der 27-jährige Weltmeister von 2017 den Speer ein letztes Mal für dieses Jahr auf die Reise schicken.

Wahnsinnswürfe sind nicht immer möglich

Nach seinem Sensationswurf und der zweitbesten je erreichten Weite (97,76 Meter) am vergangenen Wochenende im polnischen Chorzow warnt er im Gespräch mit SWR Sport vor allzu großen Erwartungen.

"97 Meter passieren nicht drei Mal die Woche. Ich setzte mir das auch nicht als Ziel. sonst gerate ich wieder in eine Drucksituation und denke: 'Ich will heute 100 Meter werfen'", so Vetter.

Die Suche nach dem perfekten Wurf

Nach seinem Auftritt in Chorzow war zuletzt spekuliert worden, wann Vetter die 100-Meter-Marke knackt und den Weltrekord (98,48 Meter von Jan Zelezny aus dem Jahr 1996) attackiert.

Doch für solch einen Versuch muss einfach alles zusammenpassen. "In weniger als einer Sekunde geschieht dieser ganze Wurf", so Vetter. Dabei würden 1000 Dinge gleichzeitig im Körper passieren. Und nur, wenn alles wirklich perfekt abgestimmt ist, sind solche Fabelwürfe möglich.

So erklärt Vetter auch die zum Teil stark schwankenden Weiten: zwei Tage nach Chorzow hatte er mit 86,17 Metern in Dessau gewonnen. Immer noch eine sehr starke Leistung, aber immerhin elf Meter kürzer als bei seinem Fabelwurf.

Vetter fordert Hygienekonzept für Olympia vom IOC

Mit Blick auf das Jahr 2021 freut sich Vetter auf die Olympischen Spiele in Tokio. Die Goldmedaille wird das große Ziel des 27-Jährigen sein, das ist nach seiner starken Saison völlig klar.

Von den Organisatoren der Spiele fordert er angesichts der langen Vorbereitungszeit ein funktionierendes Hygienekonzept, damit Olympia wie geplant durchgezogen werden kann. "Es ist einfach ein Muss, jetzt ein funktionierendes Hygienekonzept auf die Beine zu stellen. Das erwarte ich als Athlet", sagte Vetter.

Ob im kommenden Jahr dann Zuschauer mit im Stadion dabei sein können, bleibt abzuwarten. Für Vetter wären aber auch leere Ränge kein Problem. "Man muss die Situation annehmen, wie sie ist. Ich bin ja auch dieses Jahr 'Deutscher Corona-Meister' geworden", so Vetter.