Johannes Vetter aus Offenburg befindet sich weiterhin in glänzender Verfassung. Der frischgebackene deutsche Speerwurf-Meister hat sich mit dem ersten 90-Meter-Wurf des Jahres an die Spitze der Weltjahresbestenliste gesetzt.

Der 27-Jährige kam bei den Paavo-Nurmi-Games im finnischen Turku im ersten Versuch auf starke 91,49 Meter und sicherte sich damit überlegen den Sieg. Zweiter wurde Vize-Europameister Andreas Hofmann aus Mannheim, der mit 85,24 Metern ebenfalls eine Saisonbestleistung aufstellte.

Vetter hatte im Juli 2017 mit 94,44 Metern den deutschen Rekord aufgestellt und wenig später Gold bei der WM in London gewonnen. Am vergangenen Wochenende siegte er bei den deutschen Meisterschaften in Braunschweig mit 87,36 Metern.