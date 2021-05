96,29 Meter, am deutschen Rekord gekratzt: Die Team-EM in Chorzow war eine Showbühne für Speerwurfstar Johannes Vetter von der LG Offenburg.

Die Riesenfreude über seinen Monsterwurf mischte sich bei Speer-Star Johannes Vetter mit leisen Verletzungssorgen und einer Portion Wehmut. "Ich bin ein bisschen traurig, weil ich den Wettkampf früher als geplant beenden musste", sagte Vetter, nachdem er bei der Team-EM in Polen mit fulminanten 96,29 Metern an seinem deutschen Rekord gekratzt hatte: "Das war geil, war ziemlich weltklasse. Heute wäre etwas ganz Großes drin gewesen."

Performance of the day. 🙌 Performance of the season as well? @jojo_javelin produces the third longest throw in history with 96.29m in Silesia! 🤯🤯🤯 #ETCH2021 https://t.co/rC9cSBFgJ1

Vetter gibt Entwarnung

In der oberschlesischen Stadt mit großer persönlicher Bedeutung ("Mein Großvater ist in Chorzow geboren, vielleicht habe ich wegen ihm über 90 Meter geworfen"), musste der 28-Jährige nach zwei von vier Durchgängen vorzeitig abbrechen - der rechte Oberschenkel machte Probleme. "Es ist aber nichts ernstes, nichts, was irgendwelche Auswirkungen auf Olympia hat. Ich kann Entwarnung geben", sagte Vetter nach einer MRT-Untersuchung.

Ob die "kleine Verletzung" Einfluss auf einen DM-Start am kommenden Wochenende in Braunschweig hat? "Dazu werde ich unter der Woche etwas mitteilen", sagte Vetter: "Mir wäre aber auch lieber, wenn man den Fokus auf diesen geilen Wettkampf legen würde."

Chorzow ein gutes Pflaster für Vetter

Dieser Wunsch hat Berechtigung, zumal es der Offenburger nicht zum ersten Mal in Chorzow hatte krachen lassen: Am 6. September 2020 warf Vetter in der Stadt, die einst unter dem deutschen Namen Königshütte bekannt war, gigantische 97,76 Meter - nur 72 Zentimeter weniger als der vermeintliche Jahrhundert-Weltrekord des Tschechen Jan Zelezny aus dem Jahr 1996 (98,48).

Und am Samstag zeigte Vetter beim zweitbesten Wettkampf seiner Karriere, dass er in Normalform der haushohe Favorit für die Olympischen Spiele in Tokio sein wird. Schon im ersten Versuch steigerte er mit 94,24 Metern seine Jahresweltbestleistung um vier Zentimeter, mit dem zweiten Wurf haute er dann richtig einen raus - danach meldete sich aber der Oberschenkel, Vetter blies die Jagd auf den deutschen wie Weltrekord ab. "Echt schade", meinte er.

Ein kleiner Warnschuss

Allerdings könnte es für Kraftpaket Vetter ein kleiner Warnschuss gewesen sein, es in Sachen Belastung vor Olympia (23. Juli bis 8. August) nicht zu übertreiben. Während Rio-Olympiasieger Thomas Röhler noch keinen ernsthaften Wettkampf bestritten hat, trat er seit seinem eigentlichen Saisonstart Ende April fünfmal an, siegte fünfmal, warf fünfmal über 90 Meter. 91,50 in Offenburg, 91,12 in Split, 94,20 in Ostrau, 93,20 in Dessau und nun 96,29 Meter in Chorzow - eine beängstigende Frühform, zumal der Inder Neeraj Chopra als Nummer zwei der Weltrangliste mit 88,07 weit zurückliegt.

Vetter aber sieht sich noch längst nicht am Limit. Es sei ein "beruhigendes Gefühl", sagte Vetter unlängst, dass er "immer noch ein Ass im Ärmel" habe.