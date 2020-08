Hürdenläuferin Jackie Baumann hat überraschend ihre Leichtathletik-Karriere beendet. "Mir ist der Spaß am Wettkampf-Sport abhanden gekommen", sagte die Tochter von Dieter Baumann. Die 24-Jährige war 2016 Olympia-Teilnehmerin in Rio de Janeiro und zweimalige deutsche Meisterin.

Die Tochter von 5000-Meter-Olympiasieger Dieter Baumann galt als klare Favoritin über 400-Meter-Hürden bei den nationalen Titelkämpfen an diesem Wochenende in Braunschweig. Zunächst hatte das "Schwäbische Tagblatt" über ihre überraschende Entscheidung berichtet.

"Im Wettkampf-Sport nicht mehr wohlgefühlt"

"Der mentale Stress vor Wettkämpfen hat mich immer unter Druck gesetzt, auch mit gesundheitlichen Folgen, zum Beispiel Schlafstörungen", sagte Jackie Baumann weiter: "Der Druck ist auch nach den Rennen nicht abgefallen. Es ist mir schwer gefallen, mich im Wettkampf-Sport wohlzufühlen."

Nach Angaben von Jackie Baumanns Mutter und Trainerin Isabelle Baumann habe auch professionelle Hilfe keine Besserung gebracht: "Das ist nur konsequent. Sie ist auch erleichtert, diese Entscheidung getroffen zu haben", sagte sie dem SWR.

Jackie Baumann war 2015 und 2016 deutsche Meisterin. Die Lehramtsstudentin zeigte sich nach Verletzungssorgen in den vergangenen Jahren zuletzt in Topform. Im niederländischen Papendal lief sie Mitte Juli mit 55,53 Sekunden eine persönliche Bestzeit. Ihr Vater Dieter hatte 1992 in Barcelona Olympia-Gold geholt, sich in der Öffentlichkeit aber immer zurückgehalten, wenn es um seine Tochter ging.