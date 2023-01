Leichtathletik-Weltklasse: Karlsruhe lädt zum Indoor Meeting

Zum 39. Mal ist die internationale Leichtathletik-Weltklasse zu Gast in Karlsruhe. SWR Sport zeigt den Auftakt der World Indoor am 27. Januar im Livestream. Mit dabei ist unter anderem Olympiasiegerin Malaika Mihambo.

Die Leichtathletin des Jahres 2022 wird allerdings nicht in ihrer Paradedisziplin Weitsprung, sondern über die 60 Meter an den Start gehen. Mihambo, die Weltmeistertin von 2022 und Olympiasiegerin von Tokio, ist nicht die einzige Athletin aus der Region.

Schon oft am Start und auch 2022 im Starterfeld über 1.500 Meter ist Christoph Kessler von der LG Region Karlsruhe. Der 27-Jährige zählt nicht zu den Favoriten über die Strecke, ihm werden aber Außenseiterchancen eingeräumt. Zudem könnte Kessler in seinem "Wohnzimmer" die EM-Norm packen. Seine Bestzeit in der Halle steht bei 3:38,46 Minuten. Neben den 1.500 Metern startet der Karlsruher auch über die 800 Meter.

3.000 Zuschauer in Karlsruhe erwartet

Ein Aushängeschild der Weltklasse-Veranstaltung vor 3.000 Zuschauern ist das Starterfeld über die 60 Meter der Frauen. Zu den Favoritinnen gehört neben Britin Dina Asher-Smith, 2019 in Doha Weltmeisterin über 200 Meter, auch die schnelle Polin Ewa Swoboda. Neben Asher-Smith und Swoboda zählt auch die 30-jährige Schweizerin Mujinga Kumundji zu den Titelanwärterinnen. Vergangenes Jahr gewann sie in Belgrad den Weltmeistertitel in der Halle über 60 Meter in 6,96 Sekunden. Bei den Freiluft-Europameisterschaften in München holte sie Gold über 200 Meter und Silber über 100 Meter.

Alexandra Burghardt will nach WM-Bronze und EM-Gold mehr

Zusätzlich zu Mihambo vertritt Alexandra Burghardt (SV Wacker Burghausen) die deutschen Farben. Die 28-Jährige fiebert nach einem Jahr voller Höhepunkte der neuen Saison entgegen. Sie habe das

Gefühl, "dass es Woche für Woche besser geht". Ich glaube, es schaut ganz gut aus. Das Event soll ihr auch als Standortbestimmung vor den deutschen Hallenmeisterschaften am 18. und 19. Februar in Dortmund dienen.

Burghardt hatte 2022 mit der deutschen 4x-100-Meter-Staffel Bronze bei der WM in Eugene und Gold bei der EM in München gewonnen. Zuvor hatte sie zudem als Anschieberin von Pilotin Mariama Jamanka Silber im Zweierbob bei den Olympischen Winterspielen in Peking geholt.

Zu den technisch anspruchvollsten Disziplinen zählt in Karlsruhe wieder der Dreisprung. Als Speerspitze fungiert dort die Ukrainerin Maryna Bekh-Romanchuk, die gleichzeitig eine hervorragende Weitspringerin ist. Im Weitsprung-Finale 2020 gewann sie im Weitsprung-Finale von Karlsruhe vor Malaika Mihambo.

Schwedischer Superstar Duplantis fehlt

Fehlen wird indes diesmal Stabhochsprung-Star Armand Duplantis aus Schweden, der 2022 mit 6,02 Meter die Sechs-Meter-Marke in der Karlsruher Halle knackte. Mit Torben Blech und Bo Kanda Lita Baehre sind zwei deutsche Vertreter des TSV Bayer 04 Leverkusen am Start. Insgesamt messen sich die Athleten in der Karlsruher Messehalle am Freitag in elf Disziplinen, SWR Sport überträgt ab 18:30 Uhr live auf Youtube und im Online-Stream.