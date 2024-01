Hochsprung der Extraklasse - die Weinheimer Gala im SWR-Livestream

Die traditionsreiche Hochsprung-Gala in Weinheim steht für Spitzensport und eine wahrscheinlich einmalige Stimmung. Die 17. Auflage am 2. Februar überträgt der SWR im Livestream.

Am Freitag ist es wieder soweit: In der Halle der TSG 1862 Weinheim treten Spitzenhochspringerinnen und -hochspringer gegeneinander an und werden aller Voraussicht nach von mehr als 1.000 Zuschauern frenetisch bejubelt. Eine Besonderheit am Weinheimer Hochsprung-Meeting ist, dass die Athleten nur wenige Meter entfernt vom Publikum anlaufen und springen. Hochsprung hautnah, eine ganz andere Atmosphäre als in großen Leichtathletik-Stadien oder -Hallen.

Weltklasse-Athleten messen sich in Weinheim

Die Gala in Weinheim überzeugt aber nicht nur durch großartige Stimmung, sondern auch mit einem hochkarätig besetzen Teilnehmerfeld. In der Frauen-Konkurrenz sind mit der erst 18-jährigen Serbin Angelina Topic (EM-Dritte 2022) und der Britin Morgan Lake zwei Athletinnen aus der Top-Ten der Weltrangliste dabei. Mit Vorjahressiegerin Christina Honsel (TV Wattenscheid, Weltranglisten-13.) und Lia Apostolovski (Weltranglisten-11.) aus Slowenien sind zwei weitere Spitzenathletinnen am Start, die nicht nur für einen spannenden, sondern bestimmt auch einen hochkarätigen Wettkampf sorgen werden.

Mit Marie-Laurence Jungfleisch vom VfB Stuttgart ist auch eine Athletin aus Baden-Württemberg dabei. Obwohl die 33-Jährige mit einer Höhe von 2,00 Metern (übersprungen im Jahr 2016) die stärkste persönliche Bestleistung aller Teilnehmerinnen hat, wäre ein Platz unter den ersten drei eine Überraschung.

Marie-Laurence Jungfleisch (VfB Stuttgart 1893) läuft bei der Gala im Jahr 2023 nur mit wenigen Metern Abstand vom Publikum an. IMAGO Beautiful Sports

Auch in der Männerkonkurrenz ist von einem hochklassigen und spannendem Wettkampf auszugehen. Vorjahressieger Jonas Wagner (Dresdner SC) bekommt es mit starken Gegnern zu tun. Neben dem Vorjahreszweiten Stefano Sottile aus Italien können mit Vernon Turner (USA) und Jef Vermeiren (Belgien) zwei weitere Athleten eine persönliche Bestleistung von 2,27 Meter oder höher vorweisen. Zur Einordnung: Bei der Europameisterschaft 2022 in München hatten 2,27 Meter für eine Silbermedaille gereicht.

Übertragung im SWR-Livestream

Erstmals wird die Hochsprung-Gala aus Weinheim live und in voller Länge übertragen. Ab circa 19:40 Uhr startet am Freitag (2. Februar) der Livestream auf swr.de/sport. Die Frauen-Konkurrenz mit insgesamt elf Teilnehmerinnen beginnt planmäßig um 19:45 Uhr. Ab 21:40 Uhr soll dann die Männerkonkurrenz mit insgesamt zehn Teilnehmern starten.