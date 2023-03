Hanna Klein holt Gold bei Hallen-EM in Istanbul

Auf den letzten Metern ließ Hanna Klein ihre Konkurrentinnen hinter sich und holte sich bei der Leichtathletin-EM in Istanbul den Titel über 3.000 Meter.

Hanna Klein hat Konstanze Klosterhalfen düpiert und überraschend Gold bei den Hallen-Europameisterschaften in Istanbul gewonnen. Die Leichtathletin aus Tübingen setzte sich am Freitag in der Ataköy Athletics Arena in einem packenden Finish über 3.000 Meter in 8:35,87 Minuten vor 5.000-Meter-Europameisterin Klosterhalfen (Leverkusen/8:36,50) durch. Über lange Zeit liefen Klosterhalfen und dahinter Hanna Klein an der Spitze einer Dreiergruppe. Dann konnten sich die beiden Deutschen absetzen. Bronze ging an die Britin Melissa Courtney-Bryant (8:41,19).

Kleins Erfolg war der erste deutsche Titel auf dieser Strecke seit dem der DDR-Läuferin Ines Bibernell-Obst im Jahr 1986. Nach rund einem Kilometer hatte Klosterhalfen das Tempo deutlich verschärft, nur Klein und Courtney-Bryant konnten mithalten. Nachdem sie lange im Windschatten Klosterhalfens gelauert hatte, zog die 29-jährige Klein in der letzten Kurve dann erfolgreich zum Spurt an. Bei den deutschen Hallen-Meisterschaften in Dortmund vor zwei Wochen hatte noch Klosterhalfen die Nase vor Klein gehabt. Klosterhalfen holte nach 2017 über die 1500 m und 2019 über 3000 m ihre bereits dritte Silbermedaille bei Hallen-Europameisterschaften. Letztmals hatte 1986 in Madrid eine deutsche Läuferin über die 3000 m Hallen-EM-Gold gewonnen: Damals triumphierte Ines Bibernell-Obst für die DDR.