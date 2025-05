Streckenrekorde beim Halbmarathon in Mainz - Samuel Fitwi Zweiter

per Mail teilen

Beim Halbmarathon in Mainz peilt Samuel Fitwi den Streckenrekord an. Doch daraus wird nichts. Die Bestmarke im Männerrennen purzelt dennoch - wie auch bei den Frauen.

Der deutsche Langstreckenläufer Samuel Fitwi hat den angepeilten Streckenrekord beim Halbmarathon in Mainz verpasst. Fitwi wurde mit einer Zeit von 61:22 Minuten hinter dem Kenianer James Kipkurui Zweiter.

Der deutsche Rekordhalter im Marathon, der am Sonntag (04.05.2025) als Lokalmatador nach eigenen Angaben ein "Heimrennen" absolvierte, blieb fünf Sekunden über seiner persönlichen Bestzeit. Kipkurui lief die 21,0975 Kilometer in 60:50 Minuten und verbesserte damit die Bestmarke seiner Landsmänner Benson Mutiso und Victor Kimutai (61:01 Minuten) aus dem Vorjahr.

Halbmarathon in Mainz: Streckenrekord auch bei den Frauen

Auch im Frauenrennen purzelte beim Halbmarathon in Mainz der Streckenrekord. Die Kenianerin Esther Chemtai Kipkech lief eine Zeit von 68:52 Minuten und blieb unter der Zeit ihrer Landsfrau Josephine Naukot, die im Vorjahr nach 69:26 Minuten ins Ziel kam.

Domenika Mayer wurde als Vierte beste Deutsche. Die 34-Jährige, die gebürtig aus Böblingen in Baden-Württemberg stammt, verfehlte in 69:56 Minuten nur knapp ihre persönliche Bestzeit von 69:46 Minuten. Ihr knappes Fazit: "Nicht mein Tag. Ich merkte schon gleich am Anfang, dass es nicht lief."

13.700 Läuferinnen und Läufer dabei

Für den Mainzer Halbmarathon hatten sich insgesamt 13.700 Läuferinnen und Läufer angemeldet. 8.500 von ihnen gingen auch über genau jene Distanz an den Start, 2.200 über eine Strecke über zehn Kilometer. Weitere 3.000 Schülerinnen und Schüler beteiligten sich an einem Staffelrennen.