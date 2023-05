Beim 21. Gutenberg-Marathon in Mainz waren rund 7.600 Läuferinnen und Läufer am Start. Bei den Männern siegte Vladislav Pramau aus Belarus, bei den Frauen bejubelte die Litauerin Vaida Zusinaite-Nekriosiene ihren souveränen Erfolg. Zweite wurde Johanna Ehrenklamm aus Mainz.

Lange mussten die Mainzer auf ihren Marathon warten. Nach vierjähriger Corona-Pause war es am Sonntag endlich wieder soweit und rund 7.600 Läuferinnen und Läufer gingen im Marathon oder dem Halbmarathon bei bestem Frühlingswetter an den Start. Angefeuert wurden sie von zahlreichen Zuschauern in der Mainzer Alt- und Neustadt.

Topläuferin Zusinaite-Nekriosiene siegt vor Ehrenklamm aus Mainz

Bei den Frauen setzte sich die Topläuferin Vaida Zusinaite-Nekriosiene aus Litauen schon früh ab und feierte einen souveränen Start-Ziel-Sieg. Nach 2:40:28 überquerte die 35-Jährige mit deutlichen Vorsprung vor der Konkurrenz die Ziellinie. Zweite wurde Johanna Ehrenklamm aus Mainz (3:01:02).

Pramau aus Belarus gewinnt nach Aufholjagd

Bei den Männern siegte Vladislav Pramau in 2:17:14. Der Belarusse verdankte den Erfolg vor allem seiner guten Renneinteilung. Denn die lange in Führung liegenden Kenianer Patrick Ereng und Dickson Kurui mussten ihrem hohen Anfangstempo Tribut zollen und wurden trotz großen Vorsprungs am Ende noch von Pramau eingeholt. Ereng wurde Zweiter in 2:19:30, Ivan Sluris aus Moldawien holte den dritten Platz.